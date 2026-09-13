Ağustos ayında yüzde 15,4 yükselerek 66,5 dolara ulaşan gümüş, 7 ayın en hızlı aylık yükselişini kaydetmişti. Ancak tahvil faizlerinin yükselmesi ve dolara talebin güçlenmesiyle gümüş fiyatları bu hafta yüzde 2,6 geriledi.

Ons gümüş 64,49 dolar, gram gümüş ise 100,67 TL seviyesinde kaldı.

Gümüş yatırımcısının gözü şimdi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta açıklayacağı faiz kararında. Kararın ardından değerli metallerde oynaklığın artabileceği değerlendirilirken gümüş için üç farklı fiyat senaryosu öne çıkıyor.

GÜMÜŞTE 50, 60 VE 70 DOLAR SENARYOSU

Fed'in faiz kararı ve küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak gümüş için üç kritik seviye takip ediliyor.

Fed'in faiz artırması halinde ons gümüşün 60 dolar seviyesine kadar gerileyebileceği öngörülüyor.

Faizlerin değiştirilmemesi durumunda ise gümüşte yönün tersine dönebileceği ve fiyatın 70 doların üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Gümüş açısından daha sert senaryoda ise 50 dolar seviyesi gündeme geliyor.

GÜMÜŞ 50 DOLARA GERİLEYEBİLİR Mİ?

Gümüş fiyatları açısından Fed kararının yanı sıra petrol ve ABD tahvil piyasasındaki hareketler de yakından izleniyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması ve ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 5'in üzerine çıkması halinde küresel piyasalarda geniş çaplı satışların yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Böyle bir senaryoda gümüşün de satış baskısından etkilenerek ekim ayında 50 dolara kadar gerileyebileceği öngörülüyor.

Buna göre gümüş yatırımcısının takip ettiği üç senaryo şöyle;

Senaryo Gümüş beklentisi Fed'in faiz artırması 60 dolar Fed'in faizi sabit tutması 70 dolar üzeri Küresel piyasalarda sert satış 50 dolar

BANKALARIN GÜMÜŞ TAHMİNLERİ NE?

Fed öncesinde büyük banka ve finans kuruluşlarının gümüş tahminleri de yatırımcıların gündeminde. Kurumların beklentileri arasında ciddi farklar bulunuyor.

Citi, kısa vadede gümüşün 75 dolara ulaşabileceğini öngörürken 6-12 aylık tahminini 90 dolar seviyesinde tutuyor.

Commerzbank, yıl sonu için 67 dolar tahmininde bulunuyor.

UBS, bu yıl için 70 dolar hedef verirken Mart 2027 için 75 dolar, Eylül 2027 için ise 80 dolar öngörüyor.

JPMorgan'ın yıl sonu gümüş hedefi 63 dolar seviyesinde bulunuyor.

HSBC, yılın son çeyreği için 70 dolar tahmininde bulunuyor.

En yüksek beklenti ise Bank of America'dan geliyor. Banka, altın fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak gümüş için yıl sonu beklentisini 100 dolar olarak açıklıyor.

GÜMÜŞ 100 DOLAR OLACAK MI?

Bankaların tahminleri karşılaştırıldığında gümüş için yıl sonu beklentilerinin 63 dolar ile 100 dolar arasında değiştiği görülüyor.

Bank of America 100 dolarla en yüksek tahmini verirken JPMorgan 63 dolarla daha temkinli tarafta bulunuyor. Fed'in faiz kararı, doların seyri, ABD tahvil getirileri ve değerli metallere yönelik yatırımcı talebi gümüş fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak.

Değerli metallerde TSİ 15.36 itibarıyla son rakamlar şöyle;