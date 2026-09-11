Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'ye (TRILC) bilanço açıklaması için ek süre tanımasıyla birlikte hissedeki belirsizlik son buldu.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan son bildirimde, SPK'nın TRILC'e finansal tablolarını hazırlayıp açıklaması için 10.10.2026 (dahil) tarihine kadar ek süre verilmesini uygun bulduğu aktarıldı.

SAAT 12:00 İTİBARIYLA TAHTA AÇILIYOR

Kapanış kararının ardından verilen ek süre izniyle birlikte Borsa İstanbul, TRILC.E pay sırasının yeniden işleme açılacağını ilan etti. KAP'ta yer alan resmi açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:

"TRILC.E sırası şirketin finansal raporlarının KAP’a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmesi sebebiyle saat 12:00’de Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır."

Buna göre, sabah seansı öncesinde kapatılan TRILC paylarında yatırımcılar, saat 12:00 itibarıyla tek fiyat emir toplama yöntemiyle yeniden işlem gerçekleştirebilecek.

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