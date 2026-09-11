Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) payları üzerindeki tedbir kararları bugün itibarıyla kaldırıldı.

Borsa İstanbul Menkul Kıymet Tedbir Listesi'nde yer alan bilgilere göre GUNDG paylarında uygulanan kısıtlamaların son geçerlilik tarihi 10 Eylül 2026 olarak belirlenmişti.

Sürenin dolmasıyla birlikte Gündoğdu Gıda hisseleri, 11 Eylül 2026 Cuma günü seans açılışından itibaren üzerindeki tedbirler kalkmış olarak normal işlem esaslarıyla tahtada yerini aldı.

HANGİ TEDBİRLER SONA ERDİ?

GUNDG paylarında tedbir süresince uygulanan ve bugün itibarıyla kaldırılan kısıtlamalar şunlar oldu:

• Açığa satış yasağı

• Kredili işlem yasağı

• Brüt takas uygulaması

Hissedeki kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte yatırımcılar, bugünden itibaren GUNDG paylarında yeniden kredili işlem ve brüt takas zorunluluğu olmaksızın alım-satım gerçekleştirebilecek.

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