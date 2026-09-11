Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre söz konusu anlaşmalar, Ukrayna’ya güç transformatörü tedarikini kapsıyor.

İmzalanan sözleşmelerin toplam bedeli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) güncel ABD doları döviz alış kuru baz alındığında 89.959.383 TL’ye karşılık geliyor.

Sözleşme kapsamındaki teslimatların, taraflar arasında mutabık kalınan takvim ve şartlar doğrultusunda etap etap gerçekleştirileceği bildirildi.

2025 HASILATINA ORANI YÜZDE 1,92

Şirketin ihracat stratejileri doğrultusunda hayata geçirilen bu yeni iş birliği finansal performans açısından da önem taşıyor.

Açıklamada, imzalanan sözleşmelerin toplam bedelinin Beta Enerji’nin 2025 yılı sonu net satış hasılatına oranının yüzde 1,92 olduğu vurgulandı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.