EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar (ECILC), İstanbul Sarıyer'deki Ayazağa projesinde yeni aşamaya geçildiğini açıkladı. Projede toplam 1015 bağımsız bölüm için yapı ruhsatları alındı.

Şirketin açıklamasına göre Artaş İnşaat tarafından Ayazağa Mahallesi 10636 Ada-17 Parsel'de hayata geçirilmesi planlanan proje, toplam 317 bin 539,97 metrekare inşaat alanına sahip olacak.

359 KONUT, 656 TİCARİ BÖLÜM YAPILACAK

Alınan yapı ruhsatları 359 konut ile 656 ticari bağımsız bölümü kapsıyor. Böylece projedeki toplam bağımsız bölüm sayısı 1015'e ulaşacak.

Eczacıbaşı İlaç ile Artaş İnşaat arasında 10 Temmuz 2023 tarihinde Arsa Payı Karşılığı Hasılat Paylaşımı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmıştı.

Şirketin sözleşmeye konu taşınmazının projedeki payı yüzde 69,3 seviyesinde bulunuyor.

ECILC'NİN HASILAT PAYLAŞIM ORANI YÜZDE 47

Sözleşme kapsamında Eczacıbaşı İlaç'ın taşınmaz sahibi olarak hasılat paylaşım oranı ise yüzde 47 olarak belirlendi.

Yapı ruhsatlarının alınmasıyla birlikte Ayazağa'daki projenin geliştirme sürecinde önemli bir aşama tamamlanmış oldu. Projenin 317 bin metrekareyi aşan inşaat alanı ve 1015 bağımsız bölümü kapsaması, ECILC'nin gayrimenkul portföyü açısından da önemli bir büyüklüğe işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.