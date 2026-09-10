Kendi adına verilmiş gibi gösterilen bir sipariş mesajıyla durumu fark eden müşterinin şikayeti üzerine inceleme başlatan Kişisel Verileri Koruma Kurumu, mağazaya 200 bin lira idari para cezası kesti.

ŞÜPHE CİHAZA GELEN MESAJLA BAŞLADI

Olay, bir giyim markasının e-ticaret sitesine üye olan müşterinin, kendisinin vermediği bir siparişe ilişkin onay mesajı almasıyla ortaya çıktı.

Şüphe üzerine üyelik hesabına giriş yapan mağdur, hesabının üçüncü bir şahıs tarafından ele geçirildiğini, kayıtlı adres bilgilerinin değiştirilerek yeni bir sipariş oluşturulduğunu tespit etti.

Kişisel verilerinin yetkisiz kişilerin erişimine açık hale geldiğini ve güvenlik zafiyeti yaşandığını belirten müşteri, vakayı hemen KVKK’ya taşıdı.

AD, SOYAD VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ERİŞİME AÇIK KALMIŞ

İncelemelerini tamamlayan KVKK, e-ticaret platformunda ciddi teknik eksiklikler bulunduğunu belirledi.

Şikayetçiye ait ad, soyad, üyelik detayları ve cep telefonu numarası gibi kritik verilerin, veri sorumlusu olan mağazanın internet sitesinde sınırsız bir kitlenin erişebileceği şekilde açıkta bırakıldığı saptandı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMAYAN MAĞAZAYA YASAL YAPTIRIM

Kurum kararında, veri sorumlusunun 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme ve uygun güvenlik düzeyini sağlama yükümlülüğünü yerine getirmediği vurgulandı.

Verilerin üçüncü kişilerin erişimine sunulmasının kanundaki veri işleme şartlarından hiçbirine dayanmadığı ifade edilerek, teknik ve idari tedbirleri ihmal eden giyim mağazasına 200 bin TL idari para cezası uygulandı.