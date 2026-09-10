Borsa İstanbul’da işlem gören Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ, online bilet platformu Bilet.com’un yüzde 51 hissesini devralmak üzere Pay Devir ve Hisse Satış Sözleşmesi imzaladı. Anlaşma 7 Eylül 2026 tarihinde imzalanırken, işlem KAP’a bildirildi.

BİLET.COM’UN YÜZDE 72,50’Sİ DEVREDİLECEK

KAP açıklamasına göre Bilet.com sermayesinin toplam yüzde 72,50’sini temsil eden payların devrine ilişkin sözleşme imzalandı. Bu payların yüzde 51’i Metropal Kurumsal Hizmetler’e, yüzde 10,75’i şirketin Yönetim Kurulu Başkanı’na, yüzde 10,75’i ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili’ne devredilecek. Tüm alıcılar için aynı pay birim fiyatı ve ekonomik koşullar uygulanacak.

İşlemin tamamlanmasıyla Metropal’ın Bilet.com’daki payının yüzde 51’e ulaşması ve şirket üzerinde kontrol sağlaması öngörülüyor. Devir, sözleşmede belirtilen kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından tamamlanacak.

SEYAHAT TEKNOLOJİLERİ METROPOLCARD EKOSİSTEMİNE DAHİL OLACAK

MetropolCard, Bilet.com yatırımıyla birlikte yeme-içme, alışveriş, mobilite ve enerji çözümlerinden oluşan hizmet ekosistemine seyahat teknolojilerini de eklemeyi hedefliyor.

Yeni yapıyla Bilet.com’un seyahat hizmetlerinin MetropolCard mobil uygulaması üzerinden kullanıcılara sunulması planlanıyor. Uçak, otobüs ve feribot biletleri başta olmak üzere farklı seyahat ihtiyaçlarına yönelik kampanya ve avantaj modellerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

MetropolCard Üst Yöneticisi Uğur Yıldırım, yatırımın şirketin büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirtirken, Bilet.com Kurucusu Atakan Kurt ise ortaklık değişiminin şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini destekleyeceğini ifade etti.