Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞ'nin halka arzına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay verilmesinin ardından şirket yatırımcıların gündemine girdi. Halka arz sürecini takip eden yatırımcılar "Net Global ne iş yapar?", "Net Global kimin?", "Net Global sahibi kim?" ve "Net Global hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte Net Global Endüstriyel Yatırımlar hakkında merak edilenler...

NET GLOBAL NE İŞ YAPAR?

Net Global Endüstriyel Yatırımlar, plastik boru ve altyapı ürünleri, yenilenebilir enerji, modern tarım ve demiryolu araçları olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir sanayi şirketi.

Temelleri 2004 yılında Sivas'ta plastik boru üretimiyle atılan şirket, ilerleyen yıllarda faaliyet alanlarını genişleterek farklı sektörlere yatırım yaptı.

Net Global bugün faaliyetlerini Netbor, NetEnerji, NetGreen ve Netrail markaları üzerinden sürdürüyor.

NETBOR NE İŞ YAPAR?

Net Global'in sanayi faaliyetlerinin temelini plastik boru üretimi oluşturuyor.

Netbor markası altında temiz su, atık su ve tarımsal sulama sistemlerinde kullanılan plastik borular üretiliyor. Şirketin bu alandaki müşterileri arasında kamu kurumları ve belediyeler de bulunuyor.

Üretilen ürünler iç pazarın yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine de ihraç ediliyor.

NET GLOBAL ENERJİ SEKTÖRÜNDE DE FAALİYET GÖSTERİYOR

Net Global'in faaliyet gösterdiği bir diğer alan yenilenebilir enerji.

Şirket, NetEnerji çatısı altında güneş enerjisi yatırımları gerçekleştiriyor. Sivas'taki güneş enerjisi santralleriyle üretim tesislerinin enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

TOPRAKSIZ TARIM YATIRIMI BULUNUYOR

Net Global, NetGreen markasıyla modern tarım alanında da faaliyet gösteriyor.

Şirketin Sivas Yıldızeli'nde jeotermal enerjiyle ısıtılan modern cam sera yatırımı bulunuyor. Seralarda topraksız tarım teknolojileri kullanılarak domates üretimi gerçekleştiriliyor.

Üretimin önemli bir bölümü ise ihracata yönlendiriliyor.

YÜK VAGONU ÜRETİMİNE YATIRIM YAPIYOR

Net Global'in dikkat çeken yatırımlarından biri de demiryolu sektöründe bulunuyor.

Netrail markası altında Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde yük vagonu üretimine yönelik yatırım gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında uluslararası TSI standartlarına uygun demiryolu yük vagonlarının üretilmesi planlanıyor.

Böylece plastik boru üretimiyle sanayi faaliyetlerine başlayan Net Global, enerji, tarım ve demiryolu araçlarıyla faaliyet alanını dört farklı sektöre taşımış durumda.

NET GLOBAL KİMİN, SAHİBİ KİM?

Net Global Endüstriyel Yatırımlar'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Sami Aydın yürütüyor.

Şirketin CEO'luk görevinde ise Berk Kuter bulunuyor.

NET GLOBAL HALKA ARZ DETAYLARI

Net Global Endüstriyel Yatırımlar'ın halka arz fiyatı 25,52 TL olarak belirlendi.

Halka arz kapsamında sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla payların yatırımcılara sunulması planlanıyor. Şirketin halka arzıyla ilgili talep toplama tarihleri ve diğer ayrıntılar yapılacak açıklamalarla netleşecek.

Net Global'in halka arz sürecinin başlamasıyla birlikte yatırımcıların şirketin faaliyetleri, finansal yapısı ve halka arzdan elde edilecek kaynağın kullanım alanlarına ilişkin detayları da takip etmesi bekleniyor.

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