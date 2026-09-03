1 Temmuz 2026 tarihinde 40,00 TL halka arz fiyatıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayan Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE) paylarında hareketli günler yaşanıyor.

Gün içinde yüzde 4,04 oranında geri çekilmeyle 80,70 TL seviyelerinden işlem gören BETAE payları, haftalık bazda ise yüzde 16,2’lik bir kayıp kaydetti.

Kapanış seansına yaklaşırken, hissedeki toplam günlük işlem hacmi 446,7 milyon TL’yi aşarken işlem miktarı 5,4 milyon lotu buldu.

ALICI TARAFINDA BOFA HAKİMİYETİ

3 Eylül 2026 tarihli Aracı Kurum Dağılımı (AKD) verilerine göre günün en net alıcısı Bank of America oldu.

Saat 17:15 itibarıyla toplam alımların yüzde 53,84’ünü tek başına gerçekleştiren Bank of America, 81,911 TL maliyetle 506.339 net lot topladı.

BofA’yı yüzde 22,56 pay (212.167 net lot) ile Vakıf Yatırım ve yüzde 6,47 pay (60.809 net lot) ile Gedik Yatırım takip etti.

Satış tarafında ise yerli bireysel yatırımcıların yoğun olarak kullandığı aracı kurumların ön plana çıkması dikkat çekti.

Günün en çok satış yapan kurumu 238.438 net lot (yüzde 25,35 pay) ve 82,114 TL maliyet ile Yapı Kredi Yatırım oldu. Yapı Kredi'yi sırasıyla şu kurumlar izledi:

• Garanti BBVA Yatırım: -168.990 net lot (yüzde 17,97)

• Ziraat Yatırım: -168.436 net lot (yüzde 17,91)

• A1 Capital: -97.380 net lot (yüzde 10,35)

• Kuveyt Türk: -47.936 net lot (yüzde 5,10)

Veriler, hissedeki son düşüş dalgasında küçük yatırımcının satışa geçerek pozisyon kapattığı, boşaltılan payların ise büyük oranda yabancı takas kanadı ve kurumsal nitelikli alıcılar tarafından karşılandığı bir tabloya işaret ediyor.

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