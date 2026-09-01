73,70 TL fiyattan halka arz edilen CITAS, gün içinde taban seviyelerini test ettikten sonra güçlü alımlarla toparlanarak saat 13:58 itibarıyla yüzde 3 artıda 132 TL seviyesine kadar tırmandı.

CITAS paylarında yılın en yüksek seviyesi 145 TL olarak kaydedildi. Hisse fiyatı gün içi anlık takaslarda 127,1 TL seviyesinde dengelenirken, işlem hacmi saatler içinde 3,91 milyar TL (32,36 milyon lot) seviyesini aştı.

GARANTİ ALIMDA

Piyasa takas verilerine (AKD) bakıldığında, saat 13:58 itibarıyla ilk 5 alıcı kurumun toplamda 2.367.917 lot alımına karşılık, ilk 5 satıcı kurumun 2.494.999 lot çıkış yaptığı ve ilk 5 kurum bazında -127.082 lotluk net satıcılı bir dengenin oluştuğu görüldü.

En Çok Alım Yapan Kurumlar:



• Garanti Yatırım: Net 1.322.557 lot alımla (yüzde 47,30 pay) ilk sırada yer aldı (Ort. Maliyet: 120,194 TL).

• İş Yatırım: Net 306.161 lot (yüzde 10,95 pay, Ort. Maliyet: 120,409 TL).

• A1 Capital: Net 294.762 lot (yüzde 10,54 pay, Ort. Maliyet: 126,159 TL).

• Ata Yatırım: Net 243.884 lot (yüzde 8,72 pay).

• Oyak Yatırım: Net 200.553 lot (yüzde 7,17 pay).

En Çok Satış Yapan Kurumlar:



• Bank of America (BofA): Net 1.225.004 lot satışla (yüzde 43,81 pay) ilk sırada yer aldı (Ort. Maliyet: 122,888 TL).

• Deniz Yatırım: Net 752.643 lot (yüzde 26,92 pay, Ort. Maliyet: 115,934 TL).

• Osmanlı Yatırım: Net 234.651 lot (yüzde 8,39 pay).

• Vakıf Yatırım: Net 200.504 lot (yüzde 7,17 pay).

• Ziraat Yatırım: Net 82.197 lot (yüzde 2,94 pay).

Halka arz sonrasında hızlı yükseliş kaydeden CITAS'ta, kurumsal alım-satım mücadeleleri ve yüksek işlem hacmi eşliğinde fiyat dalgalanmaları devam ediyor.

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