Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada şirket, daha önce başlatılan tasfiye sürecinin resmi olarak durdurulduğunu açıkladı.

Açıklamada, Hareket Proje'nin yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı konumundaki Hareket Poland Spolka Z.O.O. için 27 Mayıs 2025 tarihinde alınan yönetim kurulu kararıyla başlatılan tasfiye sürecinin iptal edildiği bildirildi.

İptal kararının ardından Polonya'da yürütülen yasal prosedürlerin tamamlandığı ve şirketin ilgili resmi sicil kayıtlarının güncellenerek faaliyetlerine kaldığı yerden devam ettiği belirtildi.

"FİNANSAL TABLOLARA ETKİSİ SINIRLI"

Hareket Proje yönetimi, Polonya'daki bağlı ortaklığın tasfiyesinden vazgeçilmesinin şirket operasyonları ve konsolide finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisinin bulunmadığını vurguladı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.