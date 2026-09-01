Şirketten yapılan açıklamada, 28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının 31 Ağustos 2026 tarihinde tescil edildiği ve 1 Eylül 2026 tarihli, 11656 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edildiği belirtildi.

Tescil edilen kararlar arasında yatırımcıların merakla beklediği kâr payı dağıtımı (temettü) maddesi de yer aldı.

TEMETTÜ DAĞITILMAYACAK: NAKİT AKIŞI VE AR-GE ÖNCELİKLİ

Şirketin yasal kayıtlarına (VUK) göre 2025 yılı faaliyetleri kâr ile sonuçlanmış olsa da mevcut finansal yapının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla kâr dağıtımı yapılmayacağı kesinleşti.

Mia Teknoloji yönetimi kâr dağıtmama kararının gerekçelerini şu başlıklarla açıkladı:

• Şirketin mevcut bilanço yapısını daha da güçlü kılmak,

• Önümüzdeki döneme ait nakit akışını daha sağlıklı ve dirençli yönetebilmek,

• Devam eden ve planlanan Ar-Ge yatırımlarına kesintisiz finansman desteği sağlamak.

Alınan kararla birlikte şirket, 2025 yılı kârını iç kaynaklarda tutarak büyüme ve Ar-Ge odaklı projelerine kanalize etmeyi hedefliyor.

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