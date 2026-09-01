Borsa İstanbul A.Ş., 1 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamayla, bugün bedelsiz sermaye artırımına giden Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) paylarındaki fiyat düzeltmesini duyurdu.

Alınan karar doğrultusunda iç kaynaklardan yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiren Bilici Yatırım, yatırımcılarına mevcut payları oranında bedelsiz hisse dağıtımı yapıyor. Bölünme işlemiyle birlikte şirketin ödenmiş sermayesi artarken, hisse fiyatında da oran orantı gereği teorik bir fiyat düzeltmesine gidildi.

BORSA İSTANBUL’DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul tarafından yayınlanan duyuruda, hisse senedinin bölünme sonrası işlem göreceği teorik fiyat şu şekilde paylaşıldı:

"BLCYT.E yüzde 900 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 2,174 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)"

Bölünme işlemiyle birlikte BLCYT payları, yeni seans gününe ayarlanmış bu teorik fiyat üzerinden başlayacak. Yatırımcıların portföylerindeki toplam değer korunurken, ellerindeki hisse adedi 10 katına (mevcut 1 hisseye karşılık ilave 9 yeni hisse) çıkmış olacak.

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