Uluslararası haber ajansı Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre kurucu ortaklar arasında yer alan Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu, Togg’daki toplam yüzde 46’lık paylarını satmaya hazırlanıyor.

Görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtilirken, boşa çıkan hisselerin ana alıcılarının Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve mevcut ortaklardan Turkcell olacağı ifade ediliyor.

TOGG’DA MEVCUT VE YENİ ORTAKLIK YAPISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla yaklaşık 8 yıl önce kurulan ve henüz halka açık olmayan Togg’un mevcut mülkiyet dağılımı şu şekilde:

• Vestel Elektronik: Yüzde 23 (Satış sürecinde)

• Anadolu Grubu: Yüzde 23 (Satış sürecinde)

• Turkcell: Yüzde 23 (Hisse payını artırması bekleniyor)

• BMC Otomotiv: Yüzde 23

• TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği): Yüzde 8

Devam eden müzakerelerin tamamlanması halinde, Türkiye Varlık Fonu’nun şirkete doğrudan hissedar olarak dahil olması ve kamu/kamusal fon ağırlığının artması öngörülüyor.

Hisselerin nihai satış bedeline ilişkin detaylar ise henüz kamuoyuna açıklanmadı.

SATIŞLAR ARTIYOR, KÂRLILIK İÇİN KRİTİK EŞİK 100 BİN ADET

Togg’un mali ve operasyonel performansına ilişkin son veriler de dikkat çekiyor:

• Finansal Durum: Geçen yıl milyarlarca lirayı bulan şirket zararı, 2026 yılının ilk 6 ayında önemli ölçüde azaldı.

• Satış Rakamları: 2025 yılında toplam 39 bin 020 adet araç teslimatı gerçekleştiren Togg, 2026 yılının ilk 7 ayında performansını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artırarak 25 bin 848 adede ulaştırdı.

Otomotiv sektörü uzmanları; sağlanan teşvik ve vergi avantajlarına rağmen, elektrikli araç üreticilerinin sürdürülebilir bir kârlılık yapısına ulaşabilmesi için yıllık üretim ve satış hacminde 100 bin adetlik barajı aşması gerektiğine dikkat çekiyor.

İki sanayi devinin çekilme kararı ve Türkiye Varlık Fonu’nun hamlesinin önümüzdeki günlerde resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

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