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Cuma günü sert yükselen ABD doları, yeni haftanın ilk işlem gününde kazançlarının bir kısmını kâr satışlarıyla geri verse de piyasalarda eylül ayına yönelik faiz artırımı beklentileri kuvvetlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda verdiği sıkılaşma mesajları, küresel piyasalarda dolar dalgası yarattı.

Doların küresel para birimleri karşısındaki gücünü gösteren DXY endeksi, haftanın ilk gününde yüzde 0,1 düşüşle 99,622 seviyesine çekildi.

Buna karşın, Fed'in para politikası patikasına en hassas gösterge kabul edilen ABD 2 yıllık tahvil faizleri, Warsh’ın konuşmasının ardından 15 baz puanlık sıçrama yaparak temmuz ayında kaydedilen tepe seviyelere yeniden yaklaştı.

Dolar yükselişini sürdürebilecek mi?, Görsel 1

EYLÜL FAİZ ARTIŞI OLASILIĞI YÜZDE 60’IN ÜZERİNE ÇIKTI

Fed Başkanı'nın Jackson Hole'daki şahin tondaki değerlendirmeleri, vadeli işlem piyasalarında faiz kararı beklentilerini baştan aşağı değiştirdi:

• Konuşma Öncesi: Eylül ayında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 40’ın altındaydı.

• Konuşma Sonrası: Faiz artırımı olasılığı yüzde 60’ın üzerine fırladı.

• Yıl Sonu Beklentisi: Piyasa aktörleri, yıl sonuna kadar toplamda yaklaşık 1,5 faiz artışını fiyatlamaya dahil etti.

BNY Analisti Geoff Yu, Warsh’ın üslubundaki sertleşmenin piyasaların ana yönünü belirlediğini vurgulayarak, söylemlerin eylül olasılığını belirgin şekilde yukarı taşıdığına dikkat çekti.

Dolar yükselişini sürdürebilecek mi?, Görsel 2

ANALİSTLERDEN "TEMKİNLİ OLUN" UYARISI: GÖZLER İSTİHDAM VE ENFLASYONDA

Sıkılaşma beklentilerine rağmen uzmanlar, doların yukarı yönlü marjının sınırlı olabileceğini savunuyor:

• İstihdam Riski: Commerzbank Analisti Thu Lan Nguyen, eylül faiz artışının henüz kesin bir karar olmadığının altını çizdi. Nguyen, cuma günü açıklanacak ABD istihdam verilerinin zayıf gelmesi durumunda dolarda sert bir aşağı yönlü düzeltme yaşanabileceğini belirtti.

• Güvenilirlik ve Beyaz Saray Dengesi: Swissquote Kıdemli Analisti İpek Özkardeşkayalara göre ise piyasadaki güçlü tepkiye karşın Warsh’ın güvenilirliği tam anlamıyla tesis edilmiş değil. Özkardeşkayalara, şahin söylemlerin uygulamaya geçmesi ve Fed’in gerektiğinde Beyaz Saray’ın beklentilerinden bağımsız kararlar alabilmesinin kritik önem taşıdığını ifade etti.

Piyasalar, bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri ile önümüzdeki hafta gelecek enflasyon rakamlarını doların kaderini belirleyecek ana unsur olarak takip ediyor.

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