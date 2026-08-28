Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasadaki likidite adımlarıyla birlikte döviz kurları sınırlı da olsa yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.
Güne hareketli başlayan serbest piyasada dolar ve euro bandındaki yükseliş dikkat çekiyor.
Dolar/TL kuru 48,24 TL seviyelerine kadar tırmanarak yukarı yönlü kademeli hareketini devam ettiriyor.
Euro/TL 56,25 TL bandının üzerine çıkarken, küresel piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1650 seviyelerinde dengelenmiş durumda.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan son gösterge kurlarında ise dolar efektif satış fiyatı 48,13 TL, euro efektif satış fiyatı 56,05 TL seviyesinde kayıtlara geçti.
Ekonomistler, önümüzdeki günlerde açıklanacak olan enflasyon verileri ile merkez bankalarının faiz kararlarının döviz kurlarındaki patika üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.
28 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL RAKAMLAR
Serbest piyasada işlem gören temel döviz birimlerinin güncel alış ve satış fiyatları saat 07:00 itibarıyla şu şekilde şekillendi:
ABD Doları:
• Alış: 48,23 TL
• Satış: 48,24 TL
• Günlük Değişim: Yüzde +0,19
Euro:
• Alış: 56,21 TL
• Satış: 56,26 TL
• Günlük Değişim: Yüzde +0,08