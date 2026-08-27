Yatırımcılar ve vatandaşlar, küresel piyasalardaki gelişmeler ve ekonomi gündemini yakından takip ederken "Dolar bugün kaç TL?" ve "Euro ne kadar oldu?" soruları 27 Ağustos Perşembe günü yeniden gündemde. Haftanın dördüncü işlem gününde dolar/TL 48 liranın, Euro/TL ise 56 liranın üzerinde işlem görüyor. İşte 27 Ağustos 2026 güncel dolar ve Euro alış-satış fiyatları ve döviz piyasasında son durum...

27 AĞUSTOS 2026 DOLAR/TL VE EURO/TL KAÇ LİRA?

İstanbul serbest piyasasında sabah saatleri itibarıyla döviz kurları şu seviyelerde;

Dolar alış: 48,1323 TL

Dolar satış: 48,1392 TL

Euro alış: 56,1837 TL

Euro satış: 56,2558 TL

Euro/USD paritesi: 1,1655

DÖVİZ KURLARINDA GÖZLER PİYASALARDAKİ GELİŞMELERDE

Dolar ve Euro fiyatlarının yönü açısından hem küresel hem de yurt içindeki gelişmeler takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikalarına ilişkin beklentiler, açıklanan makroekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler döviz piyasasındaki fiyatlamalarda etkili oluyor.

Yurt içinde ise ekonomi yönetiminden gelecek mesajlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasına yönelik beklentiler ve açıklanan ekonomik veriler TL varlıkların seyri açısından yakından izleniyor.