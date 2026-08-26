Yurt dışı kaynak sağlama kanallarını hızla açan bankanın Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı stratejik açıklamaların ardından HALKB, açılış seansında yüzde 9,98 yükselerek 38,12 TL ile tavan fiyata ulaştı. Öğle saatlerinde günlük işlem hacmi ise 998,84 milyon TL seviyesine dayandı.

KAP AÇIKLAMASI GÜVEN VERDİ

Uzun süredir ağırlıklı olarak mevduat odaklı bir fonlama yapısıyla hareket eden banka, davanın düşmesiyle birlikte uluslararası pazarlara güçlü bir dönüş yaptı. Halkbank tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu kritik detaylara yer verildi:

• Yeni Dış Kaynaklar: Dava sürecinin tamamlanmasıyla uluslararası piyasalardan 1,1 milyar ABD Doları tutarında ilave kaynak temin edildi.

• Proaktif Adımlar: Dava sonuçlanmadan önce de Sermaye Benzeri Tahvil (AT1) ve ikili kredi anlaşmalarıyla 3,9 milyar ABD Doları tutarında yurt dışı kaynak temin edilmişti.

• 5 Milyar Dolarlık GMTN Programı: Yönetim Kurulu onayıyla 17 Temmuz 2026 itibarıyla 5 milyar ABD Doları büyüklüğünde Global Medium Term Notes (GMTN) programı kuruldu.

• Muhabir Banka Ağı Genişliyor: Dava sonrası işlem gerçekleştirilen muhabir banka sayısında hızlı bir artış yaşandığı bildirildi.

BİLANÇO VE FONLAMA MALİYETLERİNDE YENİ DÖNEM

Davanın olumlu kapanması, yalnızca hisse üzerindeki baskıyı kaldırmakla kalmadı; bankanın bilanço yapısını da yeniden şekillendirme imkanı sundu.

Dış ve döviz (YP) fonlama imkanlarının artmasıyla birlikte, bankanın yüksek maliyetli YP mevduatları ikame ederek toplam fonlama maliyetlerini düşürmesi hedefleniyor.

Pulun yanı sıra, Merkez Bankası'nın fonlamayı yeniden 1 haftalık repo ihalelerine kaydırması ve bankacılık sektöründeki genel olumlu konjonktür, Halkbank hisselerindeki tavan serisini destekleyen bir diğer önemli faktör oldu.

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