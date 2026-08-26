Enflasyonla mücadele kapsamında yaygınlaştırılması talimatı verilen Tarım Kredi KOOP Market, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk 6 ayında cirosunu yüzde 13 artışla 43 milyar liraya çıkaran şirkette satışların maliyeti 35 milyar lirayı aştı.

Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde de 2 milyar lira zarar bildirmişti.

8 milyar liralık pazarlama ve 2,7 milyar liralık faiz giderlerinin etkisiyle zarar etmekten kurtulamayan perakende devi, mali tabloyu toparlamak adına küçülmeye gitti.

Son 6 ayda toplam 30 şubesini kapatan Tarım Kredi, toplam mağaza sayısını 2 bin 338’e düşürdü. Kapanan mağazalar arasında İstanbul’da 18, Ankara’da ise 5 şube yer alıyor.

HER 7 ÇALIŞANDAN BİRİ İŞSİZ KALDI

Zararın faturası çalışanlara ve istihdama da yansıdı. Şirket faaliyet raporuna göre istihdam verilerindeki düşüş dikkat çekti:

• Haziran 2025: 11.615 çalışan

• Aralık 2025: 10.940 çalışan

• Haziran 2026: 9.807 çalışan

Bu veriler doğrultusunda market zinciri son 6 ayda 1.133, son 1 yılda ise toplam 1.808 çalışanının işine son verdi.

BORSADAKİ BAĞLI ORTAKLIK KÂRA GEÇTİ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) halka arz listesinde yer alan grup şirketlerinden Tarım Kredi Süt ise perakende kanadının aksine başarılı bir performans sergileyerek dönemi 130 milyon lira net kâr ile tamamladı.

Öte yandan "uygun fiyatlı alışveriş" sloganıyla öne çıkan kurum, son dönemdeki fiyat politikası nedeniyle tüketicilerin tepkisini çekiyor.

Tüketici Birliği Federasyonu verilerine göre temmuz ayında genel market fiyat endeksi yüzde 2,41 artarken, Tarım Kredi ürünlerindeki artış yüzde 7,19’a ulaştı. Bu rakamlarla kurum, temmuzda en yüksek zam oranına imza atan ikinci zincir market konumuna geldi.

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