Borsa İstanbul'da düzenli ve yüksek temettü ödeme geçmişiyle öne çıkan şirketlerin 2026 yılı ilk yarı bilançoları belli oldu. Stockeys verilerine göre, BIST Temettü 25 Endeksi'nde yer alan şirketler arasında karını en fazla artıran hissede oran yüzde 630'u aşarken, 7 şirkette yüzde 100'ün üzerinde kar artışı görüldü. Listenin diğer ucunda ise geçen yıl 2,55 milyar TL kar açıklayan bir şirketin bu yıl 1,85 milyar TL zarara geçmesi dikkat çekti.

BIST Temettü 25 şirketlerinin 2025/06 ve 2026/06 dönem sonuçları karşılaştırıldığında, şirketler arasında belirgin bir ayrışma yaşandı. AKSA yüzde 630,02 ile karını en fazla artıran şirket olurken, EREGL yüzde 415,48 ve TUPRS yüzde 319,87 ile ilk üç sırada yer aldı.

KAR ARTIŞINDA ZİRVE AKSA'NIN

2026 yılının ilk 6 ayında karını geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artıran şirket AKSA oldu.

AKSA'nın 2025/06 döneminde 280 milyon 865 bin TL olan dönemsel karı, 2026/06 döneminde 2 milyar 50 milyon 357 bin TL'ye yükseldi. Böylece şirketin karındaki yıllık artış yüzde 630,02 olarak gerçekleşti.

Kar artışında ikinci sırayı EREGL aldı. Şirketin 1 milyar 732 milyon 944 bin TL olan karı 8 milyar 932 milyon 962 bin TL'ye çıkarak yüzde 415,48 arttı. EREGL'nin satışlarındaki artış ise yüzde 31,18 oldu.

TUPRS'ta da güçlü bilanço performansı görüldü. Şirketin 11 milyar 872 milyon 237 bin TL seviyesindeki karı 49 milyar 847 milyon 684 bin TL'ye yükseldi. Kar artışı yüzde 319,87, satış artışı ise yüzde 42,81 olarak hesaplandı.

7 ŞİRKET KARINI YÜZDE 100'DEN FAZLA ARTIRDI

İlk üç şirketi TOASO takip etti. TOASO'nun dönemsel karı 2 milyar 116 milyon 615 bin TL'den 6 milyar 290 milyon 532 bin TL'ye yükselirken yıllık artış yüzde 197,20 oldu. Şirketin satışları da yüzde 60,62 arttı.

KCHOL'un karı yüzde 146,52 artışla 20 milyar 306 milyon TL'ye, AGHOL'nin karı yüzde 132,25 artışla 3 milyar 198 milyon 636 bin TL'ye ulaştı.

BIMAS ise 7 milyar 346 milyon 117 bin TL olan dönemsel karını yüzde 103,30 artırarak 14 milyar 934 milyon 476 bin TL'ye çıkardı.

Böylece karını yüzde 100'ün üzerinde artıran şirketler AKSA, EREGL, TUPRS, TOASO, KCHOL, AGHOL ve BIMAS olarak sıralandı.

CCOLA, CIMSA VE ANHYT'DE KAR ARTIŞI

Listenin devamında CCOLA yüzde 64,27'lik kar artışıyla öne çıktı. Şirketin dönemsel karı 8 milyar 458 milyon 697 bin TL'den 13 milyar 895 milyon 278 bin TL'ye yükseldi.

CIMSA'nın karı yüzde 51,78 artışla 2 milyar 14 milyon 779 bin TL olurken, şirketin satışları yüzde 5,27 geriledi.

ANHYT'nin dönemsel karı yüzde 49,35 artarak 3 milyar 537 milyon 959 bin 328 TL'ye çıktı. Şirketin satışlarındaki artış ise yüzde 86,97'ye ulaştı.

TURSG'de kar yüzde 44,10 artarak 13 milyar 450 milyon 691 bin 418 TL'ye yükseldi.

BANKALARDA SATIŞ ARTIŞI ÖNE ÇIKTI

Bankacılık hisselerinde de karlar geçen yılın aynı döneminin üzerinde gerçekleşti.

AKBNK'nin dönemsel karı 24 milyar 851 milyon TL'den 34 milyar 378 milyon TL'ye yükseldi. Kar artışı yüzde 38,34 olurken satışlardaki değişim yüzde 73,84 olarak kaydedildi.

GARAN'ın karı yüzde 18,83 artışla 63 milyar 704 milyon TL'ye çıkarken satışlar yüzde 62,14 yükseldi.

ISCTR'de ise kar artışı yüzde 0,75 ile sınırlı kaldı. Şirketin karı 29 milyar 789 milyon 765 bin 887 TL'den 30 milyar 12 milyon 764 bin 135 TL'ye yükselirken satışlardaki artış yüzde 71,57 oldu.

SATIŞLARI ARTAN AMA KARI GERİLEYEN TEMETTÜ HİSSELERİ

Temettü 25 şirketlerinin sonuçlarında satış büyümesinin her şirkette kara aynı ölçüde yansımadığı görüldü.

AEFES'in satışları yüzde 4,84 artmasına rağmen dönemsel karı yüzde 6,56 azalarak 7 milyar 275 milyon 267 bin TL'ye geriledi.

TABGD'de satışlar yüzde 12,76 artarken kar yüzde 9,28 azalarak 1 milyar 753 milyon 695 bin TL oldu.

SARKY'nin satışları yüzde 28,55 yükselmesine karşın karı yüzde 28,30 gerileyerek 361 milyon 435 bin 965 TL'ye indi.

ISMEN'de de benzer bir ayrışma görüldü. Satışlar yüzde 0,78 artarken dönemsel kar yüzde 35,19 düşerek 2 milyar 616 milyon 705 bin TL'ye geriledi.

DOAS VE FROTO'NUN KÂRI VE SATIŞLAR GERİLEDİ

Otomotiv hisselerinde ise DOAS ve FROTO'nun hem karında hem satışlarında gerileme yaşandı.

DOAS'ın dönemsel karı yüzde 34,60 azalarak 2 milyar 356 milyon TL'ye gerilerken satışları yüzde 18,21 düştü.

FROTO'nun karı ise 17 milyar 157 milyon 738 bin TL'den 10 milyar 336 milyon 713 bin TL'ye geriledi. Böylece yıllık kar düşüşü yüzde 39,75 oldu. Şirketin satışlarında da yüzde 11,52'lik düşüş kaydedildi.

BRYAT'ta dönemsel kar yüzde 45,58 azalarak 418 milyon 314 bin 734 TL'ye inerken, satışlar yüzde 107,86 arttı.

ECILC KARDAN ZARARA GEÇTİ

Tablonun en dikkat çeken değişimlerinden biri ECILC'de yaşandı.

Şirket 2025 yılının ilk 6 ayında 2 milyar 549 milyon 624 bin TL dönemsel kar açıklamıştı. 2026'nın aynı döneminde ise 1 milyar 854 milyon 850 bin TL zarar kaydedildi.

Böylece ECILC'nin dönemsel kar değişimi yüzde eksi 172,75 olarak hesaplandı. Şirketin satışları da yıllık bazda yüzde 9,54 geriledi.

Hisse 2025/06 K/Z 2026/06 K/Z Kar Değişim % Satışlar Değişim % AKSA 280.865.000 2.050.357.000 630,02 20,25 EREGL 1.732.944.000 8.932.962.000 415,48 31,18 TUPRS 11.872.237.000 49.847.684.000 319,87 42,81 TOASO 2.116.615.000 6.290.532.000 197,20 60,62 KCHOL 8.237.000.000 20.306.000.000 146,52 8,90 AGHOL 1.377.265.000 3.198.636.000 132,25 4,08 BIMAS 7.346.117.000 14.934.476.000 103,30 9,87 CCOLA 8.458.697.000 13.895.278.000 64,27 7,90 CIMSA 1.327.429.000 2.014.779.000 51,78 -5,27 ANHYT 2.368.926.711 3.537.959.328 49,35 86,97 TURSG 9.334.295.423 13.450.691.418 44,10 32,86 AKBNK 24.851.000.000 34.378.000.000 38,34 73,84 GARAN 53.610.000.000 63.704.000.000 18,83 62,14 ENKAI 15.567.005.000 18.447.125.000 18,50 31,67 TCELL 9.865.578.000 10.194.669.000 3,34 5,71 ISCTR 29.789.765.887 30.012.764.135 0,75 71,57 AEFES 7.786.411.000 7.275.267.000 -6,56 4,84 TABGD 1.933.005.000 1.753.695.000 -9,28 12,76 SARKY 504.081.394 361.435.965 -28,30 28,55 DOAS 3.603.191.000 2.356.360.000 -34,60 -18,21 ISMEN 4.037.753.000 2.616.705.000 -35,19 0,78 FROTO 17.157.738.000 10.336.713.000 -39,75 -11,52 BRYAT 768.679.102 418.314.734 -45,58 107,86 ECILC 2.549.624.000 -1.854.850.000 -172,75 -9,54

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