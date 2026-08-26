BIST 100 endeksi, yazım sırasında yüzde 1,34 değer kazanarak 14.667 puandan işlem görüyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son Fiyat Günlük Değişim ISVEA 84,20 TL %9,99 HALKB 38,12 TL %9,98 BAHKM 144,60 TL %9,96 NIBAS 4,53 TL %9,95 TKNKA 137,20 TL %9,94

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son Fiyat Günlük Değişim TEHOL 37,44 TL -%9,96 LIDER 31,68 TL -%5,66 PLTUR 22,16 TL -%5,46 HEDEF 108,80 TL -%5,31 TMPOL 484,50 TL -%4,72

BIST 100 endeksi ise yazım sırasında yüzde 1,34 yükselişle 14.667 puan seviyesinde işlem görüyor. Hisse bazında ISVEA yüzde 9,99'luk yükselişle öne çıkarken, TEHOL yüzde 9,96'lık düşüşle günün en fazla değer kaybeden hissesi oldu.

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