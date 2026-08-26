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Borsa İstanbul'da yükseliş ivmesi sürüyor. Piyasada yükseliş ve düşüş yaşayan hisseler de belli oldu. İşte detaylar...

BIST 100 endeksi, yazım sırasında yüzde 1,34 değer kazanarak 14.667 puandan işlem görüyor.

Borsada yükselen ve düşen hisseler belli oldu, Görsel 1

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son Fiyat Günlük Değişim
ISVEA 84,20 TL %9,99
HALKB 38,12 TL %9,98
BAHKM 144,60 TL %9,96
NIBAS 4,53 TL %9,95
TKNKA 137,20 TL %9,94

Borsada yükselen ve düşen hisseler belli oldu, Görsel 2

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son Fiyat Günlük Değişim
TEHOL 37,44 TL -%9,96
LIDER 31,68 TL -%5,66
PLTUR 22,16 TL -%5,46
HEDEF 108,80 TL -%5,31
TMPOL 484,50 TL -%4,72

BIST 100 endeksi ise yazım sırasında yüzde 1,34 yükselişle 14.667 puan seviyesinde işlem görüyor. Hisse bazında ISVEA yüzde 9,99'luk yükselişle öne çıkarken, TEHOL yüzde 9,96'lık düşüşle günün en fazla değer kaybeden hissesi oldu.

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