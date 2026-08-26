Borsa İstanbul'da TRILC koduyla işlem gören Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin devam eden konkordato sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için verilen geçici mühlet süresinin 2 ay daha uzatılmasına karar verdi.

TRILC'NİN GEÇİCİ MÜHLET SÜRESİ 2 AY UZATILDI

Türk İlaç ve Serum Sanayi için konkordato kapsamında 2 Haziran 2026 tarihinde 3 aylık geçici mühlet kararı verilmişti.

Söz konusu sürenin 2 Eylül 2026 tarihinde sona ermesi beklenirken, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 25 Ağustos'ta gerçekleştirilen duruşmada yeni karar alındı.

Mahkeme, mevcut geçici mühletin sona ereceği 2 Eylül tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına hükmetti.

Böylece Türk İlaç'ın konkordato kapsamındaki geçici mühlet süreci kasım ayına kadar devam edecek.

KONKORDATO DAVASI ANKARA'DA DEVAM EDİYOR

KAP açıklamasına göre konkordato davası Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2026/477 esas numarasıyla görülüyor.

Davada Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin yanı sıra şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal ve ortaklardan Battal Holding A.Ş. de yer alıyor.

Şirket, mahkemenin 25 Ağustos tarihli duruşmasında verdiği kısa karar doğrultusunda geçici mühlet süresinin uzatıldığını yatırımcılarına bildirdi.

GEÇİCİ MÜHLET NE ANLAMA GELİYOR?

Konkordato sürecinde geçici mühlet, borçlunun mali durumunun ve konkordato teklifinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının değerlendirilmesi için sağlanan hukuki koruma dönemini ifade ediyor.

Bu nedenle geçici mühletin uzatılması, şirket hakkında iflas kararı verildiği anlamına gelmiyor. Mahkemenin yeni kararıyla TRILC'nin konkordato sürecindeki geçici mühlet aşaması 2 ay daha devam edecek.

Türk İlaç'ın konkordato davasına ilişkin bundan sonraki gelişmeler ve mahkemenin vereceği kararlar şirketin KAP açıklamaları üzerinden takip edilecek.