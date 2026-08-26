SDT Uzay ve Savunma (SDTTR), savunma elektroniği alanında 1,4 milyon dolarlık yeni sipariş aldı. Sipariş kapsamındaki teslimatlar 2027'de yapılacak.
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, yeni iş ilişkisine ilişkin açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yatırımcılarla paylaştı.
SDTTR 1,4 MİLYON DOLARLIK SİPARİŞ ALDI
Şirketin açıklamasına göre sipariş, savunma elektroniği alanındaki ürünleri kapsıyor.
Yurt içindeki bir müşteriden alınan siparişin toplam tutarı 1 milyon 406 bin dolar olarak bildirildi.
TESLİMATLAR 2027'DE YAPILACAK
SDT Uzay ve Savunma, söz konusu sipariş kapsamındaki ürünlerin teslimat takvimini de açıkladı. Şirket, siparişe konu ürünlerin teslimatlarının 2027 yılı içerisinde gerçekleştirilmesini planlıyor.