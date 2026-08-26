24 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşen işlemlerle birlikte kurum; Çitlekçi Mağazacılık (CITAS), Altınkılıç Gıda (ALKLC) ve Manas Enerji (MANAS) sermayelerindeki konumunu güçlendirdi.

• Çitlekçi Mağazacılık (CITAS): Gün içinde 7.576.100 TL nominal alım ve 52.138 TL nominal satım işlemi yapıldı. Net 7.523.962 TL nominal pay alımının ardından fonların şirketteki toplam pay miktarı 11,99 milyon TL nominale ulaştı. Böylece Tera Portföy'ün CITAS’taki sermaye payı yüzde 2,48’den yüzde 6,66’ya yükseldi.

• Altınkılıç Gıda (ALKLC): Toplam 3.597.688 TL nominal alım gerçekleştirildi. İşlemin ardından fonların şirketteki toplam pay miktarı 17,34 milyon TL nominale çıkarken, sermayedeki pay oranı yüzde 12,27’den yüzde 15,48’e ulaştı.

• Manas Enerji (MANAS): Gün içinde 13.211.983 TL nominal alım ve 3.420.429 TL nominal satım yapıldı. Net 9.791.554 TL nominal alım sonrası fonların MANAS’taki toplam pay miktarı 49,69 milyon TL nominale yükseldi. Şirket sermayesindeki toplam pay oranı ise yüzde 12,05’ten yüzde 15,01’e çıktı.

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