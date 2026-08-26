Birleşim Mühendislik, yeni iş ilişkisine ilişkin gelişmeyi 26 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Açıklamaya göre Birleşim Mühendislik ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile REC Uluslararası İnşaat Yatırım San. ve Tic. A.Ş. arasında sözleşme imzalandı.

TSK AY YILDIZ KARARGAHI İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDI

Sözleşme, TSK Ay Yıldız Müşterek Karargahı F Blok'un mekanik ve elektrik tesisat işlerini kapsıyor.

Şirket tarafından açıklanan sözleşme bedelleri şöyle:

3 milyon 623 bin 852 dolar (KDV hariç)

276 milyon 560 bin 986 TL (KDV hariç)

Birleşim Mühendislik, söz konusu bedellerin güncel döviz kuru üzerinden toplam TL karşılığının KDV dahil 541 milyon 41 bin 920 TL olduğunu bildirdi.

PROJENİN 8 AYDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Yeni iş kapsamında TSK Ay Yıldız Müşterek Karargahı F Blok'un mekanik ve elektrik tesisat işleri gerçekleştirilecek.

Şirketin KAP açıklamasına göre projenin 8 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.