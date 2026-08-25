ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, yayımladıkları 24 Ağustos tarihli raporda, TCMB’nin bir hafta vadeli repo faizine ilişkin yıl sonu beklentisini yüzde 37 seviyesinde korudu.

Ancak raporda, TCMB’nin repo ihalelerine beklenenden daha erken dönmüş olmasının söz konusu faiz tahmini üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğuna dikkat çekildi.

RİSKLER VE DENGE UNSURU

Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye’nin ödemeler dengesindeki temel eğilimin bozulmasını yapısal bir sorun olarak niteledi.

Ödemeler dengesindeki bozulmanın Türk lirasında daha hızlı bir değer kaybı gereksinimi doğurabileceği ifade edildi.

TL’de dolarizasyon baskısının kontrol altında tutulabilmesi adına politika faizinin daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasının şart olduğu belirtildi.

Yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları canlı tuttuğu, buna karşın belirgin bir dolarizasyon atağının yaşanmaması, TL mevduata geçişlerin sürmesi ve TCMB rezervlerindeki toparlanmanın kısa vadeli riskleri sınırladığı vurgulandı.

Piyasaların ve yatırımcıların gözü, TCMB’nin 10 Eylül'de açıklayacağı bir sonraki faiz kararına çevrilmiş durumda.

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