Banka, enflasyondaki ivme kaybı ve cari dengedeki toparlanmanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) eylül ayından itibaren faiz indirim döngüsünü başlatmak için uygun bir zemin hazırladığını belirtti.

ENFLASYON VE CARİ DENGE KARARI DESTEKLİYOR

JPMorgan analistlerine göre temmuz ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması ve cari açıktaki gerileme kritik bir dönüm noktası oldu.

Oluşan pozitif tablo, Merkez Bankası'nın mevcut döviz kuru politikasını değiştirmek zorunda kalmadan kademeli faiz indirimlerine başlamasına imkan tanıyor.

Banka, Türk lirasında "uzun" pozisyonunu koruduğunu ve yetkililerin dezenflasyon programı doğrultusunda TL’nin reel değer kazanım sürecini sürdüreceğini öngördü.

PİYASADAKİ EN BÜYÜK RİSK: YÜKSEK CARRY TRADE HACMİ

Raporda, faiz indirimi sürecinde karşılaşılabilecek başlıca risk unsurunun piyasa pozisyonlanması olduğuna dikkat çekildi:

• 47 Milyar Dolarlık Hacim: Yurt dışı kaynaklı carry trade pozisyonlarının İran gerilimi öncesindeki seviyeleri aşarak yaklaşık 47 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

• Hata Payı Daralıyor: Bu denli yüksek pozisyonlanmanın; iç siyaset, enflasyon sapmaları veya enerji fiyatlarından gelebilecek olumsuz sürprizlere karşı piyasaların esneklik kapasitesini düşürdüğü vurgulandı.

TÜRK LİRASI İÇİN ASIL SINAV SONBAHARDA

JPMorgan, TL üzerindeki mevcut değer kaybı eğiliminin bir süre daha devam edebileceğini ancak asıl testin faiz indirimlerinin başlaması ve kasım ayı civarında cari işlemlerdeki mevsimsel etkinin tersine dönmesiyle yaşanacağını ifade etti.

Hanehalkının dövize belirgin bir kayış göstermemiş olmasının kademeli gevşemeyi desteklediği ancak TCMB'nin mevduat cazibesini korumak adına sıkı duruşunu hassasiyetle yönetmesi gerekeceği belirtildi.

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