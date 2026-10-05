Cuma gününü yüzde 0,17 primle 12.270,18 puandan tamamlayan endeks, açılışta önceki kapanışa göre 102,93 puanlık prim yaptı.

Açılışın ardından sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,81 ile bankacılık olurken, holding endeksi yüzde 0,39 geriledi.

Günün en çok değer kaybeden sektörü ise yüzde 6,76'lık düşüşle finansal kiralama ve faktoring oldu.

BOFA ALIM TARAFINDA: BANKALAR SÜRÜKLÜYOR

5 Ekim 2026 saat 12:02 itibarıyla açıklanan verilere göre Bank of America (BofA) piyasada 583,46 milyon TL net alım hacmi gerçekleştirdi.

Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan zayıf istihdam verilerinin Fed'in sıkılaşmayı durduracağı beklentilerini artırması piyasayı desteklerken, BofA'nın alımlarında bankacılık hisseleri öne çıktı.

Bank of America'nın En Çok Aldığı Hisseler



BofA'nın alım listesinin başında 553,68 milyon TL ile Akbank yer aldı.

• AKBNK: 553.679.483,35 TL net hacim, %21,86 pay, 69,091 TL ortalama maliyet

• KCHOL: 260.316.710,50 TL net hacim, %10,28 pay, 211,306 TL ortalama maliyet

• YKBNK: 220.067.848,48 TL net hacim, %8,69 pay, 36,120 TL ortalama maliyet

• ISCTR: 180.216.690,96 TL net hacim, %7,12 pay, 12,722 TL ortalama maliyet

• EREGL: 141.667.413,00 TL net hacim, %5,59 pay, 37,757 TL ortalama maliyet

• Diğer: 1.176.739.580,35 TL net hacim, %46,46 pay

Bank of America'nın En Çok Sattığı Hisseler



Satış tarafında ise en fazla çıkış 299,87 milyon TL ile Astor Enerji hisselerinde yaşandı.

• ASTOR: -299.872.982,70 TL net hacim, %15,38 pay, 213,368 TL ortalama maliyet

• TRALT: -173.912.297,94 TL net hacim, %8,92 pay, 43,702 TL ortalama maliyet

• THYAO: -111.664.964,50 TL net hacim, %5,73 pay, 293,051 TL ortalama maliyet

• SASA: -101.365.621,28 TL net hacim, %5,20 pay, 2,016 TL ortalama maliyet

• FROTO: -53.451.381,10 TL net hacim, %2,74 pay, 74,513 TL ortalama maliyet

• Diğer: -1.208.954.803,44 TL net hacim, %62,02 pay

TEKNİK SEVİYELER

Analistler, küresel piyasalarda Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin risk iştahını zaman zaman sınırlandırdığını ifade ederken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.100 puanın destek, 12.500 ve 12.600 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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