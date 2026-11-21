Borsa İstanbul'da 23-27 Kasım 2026 haftasında 9 şirket genel kurul toplantısı gerçekleştirecek.
Atakey Patates, TAB Gıda, Ford Otosan, Alkim Kağıt ve Bor Şeker'in de aralarında bulunduğu şirketlerin toplantılarında yatırımcıların merakla beklediği 2026 yılı temettü kararları gündeme gelecek.
Borsa şirketlerinde yeni haftanın genel kurul takvimi belli oldu. 23-27 Kasım tarihleri arasında halka açık 9 şirket olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında bir araya gelecek.
Toplantıların önemli gündem maddelerinden birini 2026 yılı kâr payı dağıtım kararları oluşturacak. Şirket yönetim kurullarının temettü teklifleri, genel kurullarda ortakların onayına sunulacak.
23-27 KASIM HAFTASININ GENEL KURUL TAKVİMİ
Hafta boyunca genel kurul gerçekleştirecek şirketler ve toplantı türleri şöyle:
|Şirket
|Hisse kodu
|Genel kurul türü
|Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|ATAKP
|Olağanüstü
|TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|TABGD
|Olağanüstü
|Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
|FROTO
|Olağanüstü
|Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|ALKA
|Olağanüstü
|Bor Şeker A.Ş.
|BORSK
|Olağanüstü
|Enpara Bank A.Ş.
|ENPRA
|Olağanüstü
|Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.
|TLMAN
|Olağan
|Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.
|TMSN
|Olağan
|Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.
|TKNSA
|Olağanüstü
TEMETTÜ KARARLARI YAKINDAN TAKİP EDİLECEK
Genel kurul toplantılarında şirketlerin yönetim kurulları tarafından sunulan kâr payı dağıtım teklifleri ortakların değerlendirmesine sunulacak. Yatırımcılar, şirketlerin 2026 yılı temettü politikalarına ilişkin kararlarını takip edecek.
Genel kurul takviminde 7 olağanüstü, 2 olağan toplantı bulunuyor. Toplantıların gün gün tarihleri ve ayrıntılı gündem maddeleri ise paylaşılan listede yer almıyor.