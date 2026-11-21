Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı. Konkordato veya finansal yeniden yapılandırma ihtiyacının bulunmadığını bildiren holding, bono ve sukuk borçlarının tamamının kapatıldığını duyurdu. Holding, 2026 yılı için 370 milyon dolar ciro, 2027 yılı için ise 50 milyon doların üzerinde FAVÖK hedefliyor.

NİYAZİ ÖNEN HOLDİNG'DEN KONKORDATO AÇIKLAMASI

Niyazi Önen Holding, 21 Kasım 2026 tarihinde KAP üzerinden yaptığı açıklamada, grubun mevcut finansal durumunun konkordato veya benzeri bir süreci gerektirmediğini belirtti.

Holding, bono ve sukuk ihraçlarından kaynaklanan borçların tamamının ödendiğini, faktoring borçlarının ise vadelerinde kapatılacağını ve 2026 yıl sonu itibarıyla sona ermesinin beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, grubun kredi borçlarının çalıştığı bankalardan kullanılan kredilerle sınırlı olduğu ifade edildi.

2026 YILI CİRO HEDEFİ 370 MİLYON DOLAR

Holding, borç yükümlülüklerine ilişkin bilgilendirmenin yanı sıra 2026 yılı sonuna yönelik finansal beklentilerini de paylaştı.

Buna göre grubun 2026 yılı sonunda 370 milyon dolar ciroya ulaşması öngörülüyor. Aynı dönemde FAVÖK'ün 45 milyon dolar, FAVÖK marjının ise yaklaşık yüzde 12 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.

Açıklanan rakamların kesinleşmiş finansal sonuçlar değil, yıl sonuna ilişkin beklentiler olduğu belirtildi.

2027 YILI FAVÖK HEDEFİ 50 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

Niyazi Önen Holding'in 2027 yılı planlarında kârlılığı artırmak öne çıkıyor. Holding, gelecek yıl FAVÖK marjını yüzde 15 seviyesine yükseltmeyi, FAVÖK tutarını ise 50 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Bu hedef doğrultusunda grubun FAVÖK marjının 2026 yılı için öngörülen yaklaşık yüzde 12 seviyesinden 2027'de yüzde 15'e çıkarılması planlanıyor.

JCR KREDİ NOTUNU BBB- OLARAK BELİRLEDİ

Holdingin KAP açıklamasında kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiye de yer verildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR'nin Ekim 2026'da hazırladığı raporda grubun kredi notunun BBB- olarak belirlendiği bildirildi.

Niyazi Önen Holding, finansal yükümlülüklerine ilişkin değerlendirmesinde banka kredilerinin devam ettiğini, bono ve sukuk borçlarının ise tamamen kapatıldığını yineledi.

DARDANEL GRUBU ÜÇ ÜRETİM ŞİRKETİYLE FAALİYET GÖSTERİYOR

Türkiye'nin önde gelen gıda grupları arasında yer alan Dardanel, yurt içi ve yurt dışındaki üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Grubun ikisi Türkiye'de, biri yurt dışında olmak üzere toplam üç üretim şirketi bulunuyor.

Satış ve pazarlama şirketleriyle faaliyet gösteren grup, gıda sektörünün yanı sıra spor ve basın alanlarında da yer alıyor. Yaklaşık 20 markaya sahip olan Dardanel Grubu, gıda sektöründe beş farklı ürün kategorisinde pazar lideri olduğunu belirtiyor.

Niyazi Önen Holding'in açıklamasında borçların durumu, 2026 yılı ciro beklentisi ve 2027 yılı kârlılık hedefleri öne çıktı.