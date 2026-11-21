Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,03, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları ise yüzde 1,44 değer kaybetti. Yatırım fonlarında en yüksek getiri yüzde 36,88 ile Atlas Portföy Serbest Fon'dan gelirken, en sert düşüş yüzde 59,29 ile Garanti Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fon'da görüldü.

YATIRIM FONLARINDA EN ÇOK KAZANDIRAN KATEGORİ PARA PİYASASI OLDU

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,03 değer kaybetti. Fon kategorileri arasında en fazla yükseliş yüzde 0,56 ile Para Piyasası Fonlarında kaydedildi.

En fazla düşüş ise yüzde 3,92 ile Kıymetli Maden Fonları kategorisinde gerçekleşti.

BES FONLARINDA EN FAZLA KAYIP ENDEKS KATEGORİSİNDE

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları haftayı ortalama yüzde 1,44 kayıpla tamamladı.

BES fonları arasında haftanın en fazla kazandıran kategorisi yüzde 0,71 yükselişle Başlangıç Fonları oldu. En fazla değer kaybeden kategori ise yüzde 4,28 düşüşle Endeks Fonları olarak kayıtlara geçti.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN FONLARI

Yatırım fonları arasında haftanın en yüksek getirisini yüzde 36,88 yükselişle Atlas Portföy Serbest Fon sağladı.

Haftanın en fazla kaybettiren yatırım fonu ise yüzde 59,29 düşüşle Garanti Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.

BES fonları tarafında ise HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 2,89 yükselişle haftanın en çok kazandıran emeklilik fonu olarak öne çıktı.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 10,69 değer kaybederek haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu oldu.

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