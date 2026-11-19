İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

ÖN İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Kasım'da Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurarak eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep etmişti.

Başsavcılığın talebinde Kavcıoğlu'nun yanı sıra bazı eski BDDK yöneticilerinin görevleri sırasında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin iddialar da yer alıyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savcılığın başvurusu üzerine Bakanlık Teftiş Başkanlığını ön inceleme yapmakla görevlendirmişti.

FON SORUŞTURMASINDA ŞAHAP KAVCIOĞLU'NUN ADI HANGİ İDDİALARLA GEÇTİ?

Kavcıoğlu'nun adı, fon soruşturması kapsamında tutuklanan bazı finans yöneticileri ve eski bürokratların ifadelerinde de geçti. Eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, ifadesinde Kavcıoğlu'nun kendisinden Katılımevim'in finansmanı için Pusula Portföy fonlarına 6 milyar lira aktarılmasını istediğini iddia etti.

Katılımevim'in eski Genel Müdürü Ahmet Özcan da Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın, BDDK ziyaretleri öncesinde şirket kasasından yüksek miktarda para çıkarılmasını istediğini öne sürdü.

Özcan, ifadesinde Turhan'ın Kavcıoğlu hakkında, "Çok fazla talebi var ve parayı çok seviyor" dediğini iddia etti. Öte yandan Kavcıoğlu, daha önce gündeme gelen suçlamaları reddederek BDDK'nın soruşturmaya konu işlemlerle doğrudan bağlantısı bulunmadığını savunmuştu.