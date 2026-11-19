Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), ilk kez burs ve öğrenim kredisi alacak öğrencilerin beklediği ödeme takvimini açıkladı.

KYGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için ödemelerin başladığı belirtildi.

İlk ödemelerin ekim ve kasım aylarını kapsayacak şekilde iki aylık olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlığın açıklamasına göre ilk kez burs ve öğrenim kredisi alacak öğrencilerin ödemeleri, 18-22 Kasım 2026 tarihleri arasında T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak.

KYK burs ve kredi ödeme takvimi:

T.C. kimlik numarasının son hanesi Ödeme tarihi 0 18 Kasım 2026 2 19 Kasım 2026 4 20 Kasım 2026 6 21 Kasım 2026 8 22 Kasım 2026

İLK KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ İKİ AYLIK YAPILACAK

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, ilk kez burs ve öğrenim kredisi alacak öğrencilerin hesaplarına ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödeme yapılacağını açıkladı.

Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde hesaplarına yatırılacak.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ HER AY NE ZAMAN YATACAK?

İlk ödemelerin tamamlanmasının ardından burs ve öğrenim kredisi ödemeleri düzenli takvim üzerinden devam edecek.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre sonraki aylarda ödemeler her ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştirilecek.