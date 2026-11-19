“Anapara hakkımız” sloganları atan mağdurlar, yatırdıkları anaparanın eksiksiz olarak iade edilmesini ve enflasyon nedeniyle eriyen birikimlerinin TÜFE farkıyla telafi edilmesini talep etti.

Eylem sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a da çağrıda bulunan yatırımcılar, yaşanan mali kayıpların bir an önce giderilmesini istedi.

"ANAPARAMIZIN SADECE YÜZDE 10’UNU ALABİLDİK"

Basın açıklaması öncesinde söz alan fon mağduru Leman Tuncel, 16 Eylül’den bu yana birikimlerine erişemediklerini vurgulayarak sürecin 6 kamu kurumunun ihmali sonucu bu noktaya geldiğini öne sürdü.

Kamuoyunda yatırımcılara ödemelerin büyük ölçüde yapıldığına dair gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturulduğunu savunan Tuncel, mağdurların büyük çoğunluğunun hâlâ parasına kavuşamadığını belirtti.

Tuncel, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yatırımcıların anaparasının büyük bölümü karşılanmıştır bilgisi verilmiştir ama bu gerçeği göstermiyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza basın önünde arz ediyoruz; biz anaparamızın sadece yüzde 10’unu alabildik. İki ara ödeme yapıldı ancak mağdurların çoğunluğu anaparasına ulaşamadı."

Tuncel ayrıca, fonlardan kesilen yüz milyarlarca liralık stopajın fon havuzuna geri aktarılmasını ve gönüllü iadelerin ilgili kurumlara devredilmesini talep ederek yatırımcı mağduriyetinin son bulması çağrısını yineledi.

SİYASİ PARTİLERDEN EYLEME GENİŞ KATILIM

SPK önündeki basın açıklamasına farklı siyasi partilerden milletvekilleri ve parti yöneticileri de katılarak fon mağdurlarına destek verdi. Eylemde yer alan isimler şu şekilde sıralandı:

• CHP: Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk

• İYİ Parti: Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın

• DEM Parti: Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu

• Saadet Partisi: İstanbul Milletvekili Birol Aydın

• Zafer Partisi: Genel Başkan Yardımcısı Fatih Eryılmaz