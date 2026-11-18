AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Gürlek, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde belirli isimlerin yer aldığını ve sürece ilişkin başvuru sayısında artış yaşandığını bildirdi.

Gazetecilerin, fon soruşturmasındaki isimlerin kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağı yönündeki sorusu üzerine değerlendirmelerde bulunan Bakan Gürlek, sürecin tüm ilgili kurumların eş güdümüyle ilerlediğini belirtti. Para iadelerine yönelik mekanizmaların işlediğini aktaran Gürlek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde isimler var biliniyor. Ayrıca şu an artan bir sayı da var. İade hesabına iadeler yapılıyor. Cezaevinden de başvuru var. Süreç şu an işliyor. Bütün kurumlar koordinasyon halinde."

BAŞVURULAR ARTIYOR, CEZAEVLERİNDEN DE TALEPLER VAR

Bakan Gürlek’in açıklamalarında, soruşturma kapsamında mağduriyetlerin giderilmesine yönelik oluşturulan iade sürecine olan ilginin giderek arttığı ve cezaevlerinde bulunan kişilerden dahi resmi başvuruların ulaştığı bilgisi öne çıktı.

Hukuki ve mali incelemelerin çok yönlü olarak sürdürüldüğü süreçte, kurumlar arası tam koordinasyonla adımların atıldığı vurgulandı.