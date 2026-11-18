Dünkü işlemleri yüzde 1,53 değer kaybıyla 11.661,00 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni güne 4,32 puan ve yüzde 0,04 düşüşle 11.656,67 puandan başladı.

Açılışta holding endeksi yüzde 0,07 artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,13 geriledi. Sektör bazında ise en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile gıda içecek, en çok kaybettiren ise yüzde 1,38 ile madencilik oldu.

HSBC'NİN ALIM LİSTESİNDE THYAO VE BANKALAR ZİRVEDE

Saat 12:12 itibarıyla HSBC’nin net alım tarafındaki işlemlerinde Türk Hava Yolları (THYAO) başı çekerken, bankacılık endeksindeki genel zayıflığa rağmen kurumun Yapı Kredi (YKBNK) ve Garanti BBVA (GARAN) hisselerinde yoğun alım yaptığı görüldü.

Satış tarafında ise Türkiye Sigorta (TURSG) ve İş Bankası C (ISCTR) ilk sıralarda yer aldı.

Verilere göre HSBC'nin toplam net alımlarının yaklaşık yüzde 42'si yalnızca THYAO, YKBNK ve GARAN hisselerinde yoğunlaşırken, satış tarafındaki hacmin yüzde 76'dan fazlasını TURSG ve ISCTR oluşturdu.

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