Aracı kurum TSİ 12.15 itibarıyla gerçekleşen işlemlerde net alım tarafında TEHOL, MARTI ve HEDEF öne çıkarken, satış tarafında GGIPGV, PSIXFV ve AOIKAV ilk sıralarda yer aldı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Günün ilk bölümünde net alım işlemlerinde TEHOL 8 milyon 136 bin 226 lotla ilk sırada yer aldı. TEHOL'ü 6 milyon 632 bin 738 lotla MARTI, 6 milyon 37 bin 14 lotla HEDEF takip etti.

Alım tarafında öne çıkan diğer hisseler ise 5 milyon 126 bin 602 lotla PEKGY ve 4 milyon 495 bin 411 lotla SNGYO oldu.

TSİ 12.15 itibarıyla en çok net alım yapılan hisseler:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet TEHOL 8.136.226 7,25 2,421 MARTI 6.632.738 5,91 1,381 HEDEF 6.037.014 5,38 6,51 PEKGY 5.126.602 4,57 1,919 SNGYO 4.495.411 4,01 2,66

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Satış tarafında ise GGIPGV 7 milyon 237 bin 517 lotluk net satışla ilk sırada yer aldı. PSIXFV 4 milyon 392 bin 867 lot, AOIKAV ise 4 milyon 92 bin 254 lot net satışla listenin üst sıralarında bulundu.

AOIKOV'da 3 milyon 964 bin 241 lot, AOIKEV'de ise 3 milyon 783 bin 982 lot net satış gerçekleşti.

TSİ 12.15 itibarıyla en çok net satış yapılan hisseler:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet GGIPGV -7.237.517 5,83 0,02 PSIXFV -4.392.867 3,54 0,032 AOIKAV -4.092.254 3,30 0,09 AOIKOV -3.964.241 3,20 0,25 AOIKEV -3.783.982 3,05 0,139

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