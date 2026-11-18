Borsa İstanbul genelinde yabancı payı günlük bazda 0,04 puanlık sınırlı bir düşüş kaydederek yüzde 38,69 seviyesinde dengelendi.

Günlük değişim bazında yabancı yatırımcıların en fazla pay artırdığı hisse Güler Yatırım Holding (GLRYH) olurken, en sert çıkışın yaşandığı hisse ise Ral Yatırım Holding (RALYH) olarak kayıtlara geçti.

• En Çok Artanlar: Güler Yatırım Holding (GLRYH) 2,32 baz puan, Europower Enerji (EUPWR) 2,06 baz puan ve Borlease Otomotiv (BORLS) 1,52 baz puanlık artışla günün öne çıkan hisseleri oldu.

• En Çok Azalanlar: Ral Yatırım Holding (RALYH) -6,61 baz puan, Smartiks Yazılım (SMART) -3,72 baz puan ve Bakırcı GYO (BKRGY) -3,11 baz puanlık düşüşle yabancı payının en fazla gerilediği hisseler arasında yer aldı.

İSTİKRARLI YABANCI GİRİŞİ VE ÇIKIŞI YAŞANAN ŞİRKETLER

Türk Hava Yolları (THYAO), Koç Metalurji (KOCMT) ve Afyon Çimento (AFYON), 10 gündür kesintisiz yabancı girişi görerek yatırımcı ilgisini istikrarlı şekilde korudu.

Buna karşılık Çemtaş (CEMTS), Deva Holding (DEVA), Alves Kablo (ALVES), Panora GYO (PAGYO) ve Nuh Çimento (NUHCM) hisselerinde ise 10 gündür aralıksız yabancı çıkışı gözlendi.

Kaynak: İş Yatırım

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