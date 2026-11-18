Önceki kapanışa göre yüzde 0,04 oranında (4,32 puan) gerileyen endeks, açılışta 11.656,67 puan seviyesinde dengelendi.

Dünü yüzde 1,53 değer kaybıyla 11.661,00 puandan tamamlayan BIST 100 endeksinde, yeni günün ilk işlemlerinde holding endeksi yüzde 0,07 yükselirken bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında güne en güçlü başlayan yüzde 1,88 artışla gıda içecek olurken, en fazla geri çekilen sektör yüzde 1,38 kayıpla madencilik olarak kaydedildi.

KÜRESEL PİYASALARDA NVIDIA VE FED ETKİSİ

Yurt dışı piyasalarda ise ABD’li çip üreticisi Nvidia’nın beklentileri aşan bilançosu ve iyimser gelecek projeksiyonları risk iştahını destekliyor.

Yatırımcılar gün içerisinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yayımlanacak toplantı tutanaklarından gelecek mesajlara ve Çin’deki APEC Zirvesi’nde ABD-Çin ilişkilerine dair verilecek sinyallere odaklandı.

Yurt içinde veri gündeminin sakin seyredeceği günde, İngiltere ve Avro Bölgesi enflasyon rakamları izlenecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.400 seviyelerini destek, 11.700 ve 11.800 puan aralıklarını ise direnç noktaları olarak takip ediyor.

THYAO ZİRVEDE, BANKALARDA ÇIKIŞ VAR

BIST 100 kapsamında günlük nakit akışı verileri incelendiğinde, seans açılışında yatırımcı ilgisinin Türk Hava Yolları, Aselsan ve BİM Birleşik Mağazalar hisselerinde yoğunlaştığı görüldü.

Buna karşılık bankacılık hisseleri ve Koç Holding'de para çıkışı dikkat çekti.

Günün en yüksek para girişi 16,87 milyon TL ile THYAO hissesinde gerçekleşirken, en yüksek para çıkışı ise 19,77 milyon TL ile ISCTR tarafında kaydedildi.

Bankacılık endeksindeki genel zayıflığa paralel olarak ISCTR, GARAN, YKBNK ve AKBNK hisselerinin tamamının para çıkışı listesinin üst sıralarında yer alması öne çıktı.

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