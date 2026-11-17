TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TMSN), 2026 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde 2 milyar 882 milyon TL net dönem zararı kaydetti. Geçen yılın aynı döneminde ise 9 milyar 176 milyon TL net dönem kârı açıklanmıştı.

SATIŞ GELİRLERİ 3,14 MİLYAR TL OLDU

Şirketin 2026 yılının ilk dokuz ayında satış gelirleri 3 milyar 139 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 3 milyar 177 milyon TL olan satışlar, yıllık bazda yüzde 1 geriledi.

TÜMOSAN'ın brüt kârı ise geçen yılın aynı dönemindeki 97,1 milyon TL seviyesinden 239 milyon TL zarara döndü.

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) da negatif bölgede kalmaya devam etti. 2025'in ilk dokuz ayında 1 milyar 122 milyon TL olan FAVÖK zararı, 2026'nın aynı döneminde 630,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

NET BORÇ YÜZDE 20 AZALDI

TÜMOSAN'ın bilanço verilerinde ise net borçtaki gerileme dikkat çekti. Şirketin 30 Eylül 2026 itibarıyla net borcu, 30 Haziran 2026'daki 8 milyar 34 milyon TL seviyesinden 6 milyar 452 milyon TL'ye geriledi. Böylece net borçta yüzde 20 düşüş kaydedildi.

Aynı dönemde şirketin toplam varlıkları yüzde 3 azalarak 29 milyar 940 milyon TL'ye, öz kaynakları ise yüzde 3 gerileyerek 15 milyar 537 milyon TL'ye indi.

Dönen varlıklar yüzde 9 düşüşle 8 milyar 494 milyon TL olurken, duran varlıklar yaklaşık 21 milyar 446 milyon TL seviyesinde yatay seyretti.

TMSN HİSSELERİNDE SON DURUM

17 Kasım 2026 tarihli finansal raporda TÜMOSAN hisselerinin fiyatı 51,20 TL, piyasa değeri ise 5,9 milyar TL olarak yer aldı. Şirketin PD/DD oranı 0,38 olarak açıklanırken, F/K ve FD/FAVÖK oranları hesaplanmadı.

Hisse fiyatı 19 Ağustos'ta 76,95 TL ile dönem içindeki en yüksek seviyesini görürken, 30 Ekim'de 43,68 TL'ye kadar geriledi. 17 Kasım itibarıyla 51,20 TL seviyesinde işlem gördü.