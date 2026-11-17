Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, 15 milyondan fazla kurum içi belgenin incelendiği uluslararası gazetecilik araştırmasının ardından gündeme geldi. Rus iş insanlarıyla ilişkiler, Jeffrey Epstein bağlantılı şüpheli para transferleri ve Donald Trump'ın verilerine ilişkin iddiaların yer aldığı araştırmanın kamuoyuna yansımasıyla bankanın hisseleri yüzde 6'ya kadar geriledi.

Aralarında Der Spiegel, ZDF, Financial Times, The New York Times, Le Monde ve Kyodo News'in de bulunduğu uluslararası medya kuruluşları, iki ifşacı tarafından paylaşılan belgeleri inceleyerek “Inside Deutsche Bank” adlı araştırmayı hazırladı. Çalışmada dünya genelinden 200'ü aşkın gazeteci görev aldı.

İncelenen 15 milyondan fazla belge arasında e-postalar, iç denetim raporları, yönetim kurulu tutanakları ve mevzuata uyum dosyaları bulunuyor. Araştırmada bankanın geçmişteki müşteri ilişkileri, risk yönetimi ve iç denetim süreçlerine ilişkin çeşitli iddialar gündeme taşındı.

RUS MÜŞTERİLERDEN ELDE EDİLEN GELİRİ ARTIRMA PLANI

Araştırmada öne çıkan başlıklardan biri, Deutsche Bank'ın Ukrayna savaşından önce Rusya'daki varlıklı müşterilerle ilişkileri oldu.

Belgelere göre banka yönetimi, Kremlin'e yakın isimlerin de bulunduğu varlıklı Rus müşterilerle iş hacmini artırmayı planladı. Dış hukuk danışmanlarının Eylül 2020'de bankaya Rusya'dan çekilmeyi değerlendirmesini önerdiği, kurum içindeki mali suç uzmanlarının da risklere dikkat çektiği ileri sürüldü.

Buna rağmen Aralık 2020'de yönetim kuruluna sunulan stratejide, en varlıklı 200 Rus vatandaşından oluşan bir listenin hazırlandığı belirtildi. Plan kapsamında bu müşteri grubundan elde edilen gelirin 2023 yılına kadar 28 milyon eurodan 50 milyon euroya çıkarılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Deutsche Bank, Rusya-Ukrayna savaşının Şubat 2022'de başlamasının ardından ülkeden çekilme kararı aldığını açıklamıştı. Ancak araştırmada çekilme sürecinin henüz tamamen tamamlanmadığı iddia edildi.

EPSTEİN BAĞLANTILI 600 MİLYON DOLARLIK TRANSFER İDDİASI

Sızdırılan belgelerde dikkat çeken bir diğer konu ise Jeffrey Epstein ile bağlantılı para transferleri oldu.

Araştırmacı gazetecilerin bulgularına göre Deutsche Bank, Epstein ile ilişkili yaklaşık 600 milyon dolarlık şüpheli para transferine aracılık etti. Bu tutarın daha önce kamuoyuna yansıyan rakamların üzerinde olduğu ifade edildi.

Araştırmada ayrıca bankanın varlıklı müşteriler için tartışmalı vergi uygulamalarına aracılık ettiği ve muhasebe süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu öne sürüldü.

TRUMP'IN VERİLERİNİN YANLIŞLIKLA İFŞA EDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Belgelerde yer alan bir başka iddia, Donald Trump'ın ilk başkanlık dönemine ilişkin oldu. Araştırmaya göre Deutsche Bank, 2017 yılında Trump'ın vergi beyannamelerini yanlışlıkla ifşa etti ancak söz konusu veri ihlalini Beyaz Saray'a bildirmedi.

Olayın yönetimine ilişkin dönemin üst düzey yöneticilerine bilgi verildiği ve CEO Christian Sewing'e doğrudan brifing sunulduğu da araştırmada yer alan iddialar arasında gösterildi.

2018 yılında göreve gelen Christian Sewing'in bankadaki riskli faaliyetleri azaltmayı hedeflemesine rağmen kurum içindeki bazı uyarıların dikkate alınmadığı ileri sürüldü. Belgelerde uyum süreçleri, kurumsal yönetişim ve bilgi teknolojileri altyapısındaki eksikliklere de dikkat çekildi.

DEUTSCHE BANK'TAN İDDİALARA YANIT

Araştırmanın kamuoyuna yansımasının ardından Deutsche Bank hisseleri Alman borsasında yüzde 6'ya kadar değer kaybetti.

Banka, yaptığı yazılı açıklamada sızdırılan belgeler nedeniyle önemli bir mali etki beklemediğini bildirdi. Gündeme getirilen konuların uzun yıllar öncesine dayandığını belirten Deutsche Bank, ilgili meselelerin geçmişte incelendiğini ve düzenleyici kurumlarla paylaşıldığını savundu.

Christian Sewing yönetiminde kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirildiğini vurgulayan banka, 2019-2025 döneminde iç kontrol ve mevzuata uyum sistemlerinin güçlendirilmesi için 7 milyar euro yatırım yapıldığını açıkladı. Banka, kaydedilen ilerlemenin düzenleyici kurumlar ve piyasa aktörleri tarafından da teyit edildiğini ileri sürdü.

Deutsche Bank ayrıca sızdırıldığı öne sürülen belgelerin müşterilere, çalışanlara ve üçüncü taraflara ait yasal olarak korunan gizli bilgiler içerdiğine dikkat çekti.

18,6 MİLYAR EURO TAZMİNAT ÖDEDİ

Deutsche Bank, geçmiş yıllarda kara para aklama, piyasa manipülasyonu ve yetersiz iç denetim gibi konular nedeniyle çeşitli soruşturma ve hukuki süreçlerle karşı karşıya kaldı.

Banka, 2012 yılından bu yana uzlaşma ve dava tazminatları kapsamında toplam 18,6 milyar euro ödeme yaptı. Alman bankacılık denetim kurumu BaFin de daha önce Postbank entegrasyonundaki eksiklikler nedeniyle Deutsche Bank'a para cezası uygulamıştı.

Uluslararası gazetecilik araştırması kapsamında yeni bulguların hafta boyunca yayımlanması bekleniyor. Gelecek dosyalarda kara para aklamayı önleme sistemlerindeki açıklar ile Katar kraliyet ailesinden bir isimle bağlantılı olduğu öne sürülen gizli ödemelerin de ele alınacağı belirtiliyor.

Kaynak: Dünya