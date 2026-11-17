Elektrik ve doğal gaz faturalarını düşürmek isteyen vatandaşlar için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından geliştirilen “Verimli Ev” mobil uygulaması kullanıma sunuldu. Uygulama, evlerdeki elektrikli cihazların enerji tüketimindeki payını hesaplayarak kullanıcılara kişiye özel tasarruf önerileri sunacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama sayesinde vatandaşlar, evlerinde kullandıkları cihazların ne kadar enerji tükettiğini ve toplam faturaya etkisini görebilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN DE GİRİŞ YAPILABİLECEK

“Verimli Ev” uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar, e-posta adresleriyle hesap oluşturabilecek veya e-Devlet Kapısı üzerinden sisteme giriş yapabilecek.

Uygulamada öncelikle elektrik ve doğal gaz faturalarındaki güncel tüketim bilgilerinin kullanıcı profiline eklenmesi gerekiyor. Daha sonra buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kombi ve klima gibi ev aletlerinin enerji sınıfı, motor gücü ve günlük kullanım süresi gibi bilgiler sisteme girilebilecek.

HANGİ CİHAZ NE KADAR ELEKTRİK TÜKETİYOR?

Kullanıcıların girdiği veriler üzerinden analiz yapan uygulama, her cihazın evin toplam enerji tüketimindeki payını hesaplayacak. Böylece vatandaşlar, ev aletlerinin kullanım maliyetini ayrı ayrı inceleyebilecek.

Uygulama ayrıca enerji tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonunu da gösterecek. Analiz sonuçlarına göre cihazların kullanımına ilişkin kişiye özel verimlilik önerileri hazırlanacak. Bu sayede kullanıcılar, hangi alanlarda tasarruf sağlayabileceklerini belirleyebilecek.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN “VERİMLİ EV” AÇIKLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enerji verimliliğinin Milli Enerji 2040 vizyonunun temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Enerjide tam bağımsızlık hedefinin yalnızca daha fazla üretimle değil, enerjinin daha verimli kullanılmasıyla da mümkün olacağını ifade eden Bayraktar, üretimden sanayiye, ulaşımdan binalara ve günlük yaşama kadar her alanda verimlilik kültürünü güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bayraktar, aydınlatma, ısınma, elektrikli cihazların kullanımı ve günlük alışkanlıklarda atılacak adımların hem aile bütçesine hem de Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacağını vurguladı.

“Verimli Ev” uygulamasının da bu anlayışı günlük yaşama taşıdığını belirten Bayraktar, vatandaşların uygulama aracılığıyla cihazların elektrik ve doğal gaz tüketimindeki payını görebileceğini ve kendi tüketim alışkanlıklarına uygun tasarruf önerilerine ulaşabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA