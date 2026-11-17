Geçtiğimiz hafta benzine yapılan 3 TL 54 kuruşluk indirimin ardından gözler motorin fiyatlarına çevrildi. Akaryakıt sektöründen gelen son bilgilere göre, küresel petrol piyasalarındaki düşüşün devam etmesi halinde motorine perşembe veya cuma günü indirim yapılabileceği belirtiliyor

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda motorin fiyatlarına ilişkin sektör kaynaklarından edindiği bilgileri aktardı.

Aydilek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta benzine 3 TL 54 kuruş indirim yapıldı, motorine indirim sınırdan döndü. Bu hafta sıra motorine geldi. Sektörden güvenilir kaynaklar: 'Motorine, perşembe ya da cuma indirim göründü. Küresel piyasalarda düşüş devam ederse indirim kesin gibi.'"

MOTORİN, BENZİN VE LPG'DE GÜNCEL FİYATLAR (17 KASIM)

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 71,20 TL

Motorin: 95,20 TL

LPG: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 71,00 TL

Motorin: 95,10 TL

LPG: 50,10 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 72,20 TL

Motorin: 96,40 TL

LPG: 50,79 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 72,40 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 50,70 TL

MOTORİN İNDİRİMİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Sektörden aktarılan bilgilere göre motorine yönelik olası indirimin 19 Kasım Perşembe veya 20 Kasım Cuma günü akaryakıt tabelalarına yansıması bekleniyor.

Ancak henüz kesinleşmiş bir indirim tutarı veya uygulama tarihi açıklanmadı. Fiyat değişikliğinin gerçekleşmesinde küresel petrol ve akaryakıt ürün fiyatlarının seyri belirleyici olacak.