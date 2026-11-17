Smart Güneş, Türkiye'de yerleşik ve aynı şirketler grubuna bağlı iki ayrı firmayla toplam üç güneş enerjisi santrali (GES) projesi için anahtar teslim sözleşmeler imzaladığını duyurdu.

SMRTG'NİN YENİ SÖZLEŞMELERİNİN BEDELİ 33 MİLYON DOLAR

KAP açıklamasına göre, imzalanan üç ayrı sözleşmenin toplam bedeli KDV hariç 33.000.000 ABD doları olarak belirlendi.

Sözleşmeler kapsamında mühendislik, malzeme tedariki, yapım, kurulum, trafo merkezi, enerji nakil hattı (ENH), test ve devreye alma çalışmaları gerçekleştirilecek.

Şirket, projelerin anahtar teslim olarak yürütüleceğini bildirdi.

SMRTG AVANS ÖDEMELERİNİ TAHSİL ETTİ

Smart Güneş Enerjisi, söz konusu sözleşmeler kapsamında öngörülen avans ödemelerinin açıklama tarihi itibarıyla tahsil edildiğini duyurdu.

Böylece şirket, toplam 33 milyon dolarlık üç GES projesi için sözleşme imzalama ve avans tahsilatı aşamalarının tamamlandığını açıkladı.

KAP bildiriminde projelerin kurulu güçlerine, teslimat takvimine ve tahsil edilen avansların toplam tutarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

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