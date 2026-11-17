QNB İnvest, Borsa İstanbul'da FROTO koduyla işlem gören Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. için hedef fiyat değerlendirmesini paylaştı.

Aracı kurum, 17 Kasım 2026 tarihli değerlendirmesinde FROTO hisseleri için 112,00 TL hedef fiyat belirledi. Hisseye yönelik yatırım tavsiyesini ise "Endeks üstü getiri" olarak açıkladı.

FROTO HİSSELERİNDE YÜZDE 54,58 YÜKSELİŞ POTANSİYELİ

QNB İnvest'in değerlendirmesinde baz alınan 72,45 TL'lik son fiyata göre, belirlenen 112,00 TL hedef fiyat yüzde 54,58 oranında teorik prim potansiyeline işaret ediyor.

Bu hesaplamaya göre, hedef fiyat ile değerlendirmede kullanılan son fiyat arasında hisse başına 39,55 TL fark bulunuyor.

Aracı kurumun "Endeks üstü getiri" tavsiyesi, FROTO hisselerinin karşılaştırma yapılan endeksten daha iyi performans göstermesinin beklendiğini ifade ediyor.

QNB İNVEST'İN FROTO HEDEF FİYATI

Gösterge Açıklanan veri Aracı kurum QNB İnvest Hisse kodu FROTO Hedef fiyat 112,00 TL Son fiyat 72,45 TL Tavsiye Endeks üstü getiri Prim potansiyeli %54,58 Açıklanma tarihi 17 Kasım 2026

QNB İnvest'in açıkladığı 112,00 TL'lik hedef fiyat, kurumun FROTO hisselerine ilişkin beklentisini yansıtırken söz konusu seviyeye ulaşılacağına dair kesinlik taşımıyor.

Hedef fiyat ile hesaplanan prim potansiyeli, değerlendirmede esas alınan 72,45 TL'lik hisse fiyatına göre belirlenmiş olup piyasa fiyatındaki değişimlere bağlı olarak farklılaşabilir.

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