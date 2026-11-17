The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından yapılan özel durum açıklamasında, kontrolü altındaki Goldman Sachs International'ın 12 Kasım 2026 tarihinde Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) paylarında satış işlemi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamaya göre, Goldman Sachs International tarafından 16,84 TL fiyatla 3.592.875 adet pay satışı yapıldı. İşlemin toplam tutarı 60.494.105 TL olarak açıklandı.

GOLDMAN SACHS'IN PETKM'DEKİ PAY ORANI GERİLEDİ

Satış işlemi öncesinde Goldman Sachs Group'un PETKM sermayesinde doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu payların nominal tutarı 77.291.890 TL, sermayedeki pay oranı ise yüzde 3,05 seviyesindeydi.

Gerçekleştirilen satışın ardından sahip olunan payların nominal tutarı 73.699.015 TL'ye, sermayedeki pay oranı ise yüzde 2,91'e geriledi.

Böylece Goldman Sachs Group'un PETKM'deki dolaylı pay ve oy hakları, 12 Kasım 2026 itibarıyla yüzde 3 eşiğinin altına düştü.

PETKM PAYLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SATIŞIN DETAYLARI

İşlem detayı Açıklanan veri Hisse kodu PETKM İşlem tarihi 12 Kasım 2026 İşlemi gerçekleştiren Goldman Sachs International İşlem türü Satış Satılan pay adedi 3.592.875 İşlem fiyatı 16,84 TL İşlem tutarı 60.494.105 TL İşlem öncesi pay tutarı 77.291.890 TL İşlem sonrası pay tutarı 73.699.015 TL İşlem öncesi pay oranı %3,05 İşlem sonrası pay oranı %2,91

Açıklamada, Goldman Sachs International'ın The Goldman Sachs Group, Inc.'in kontrolü altında bulunduğu belirtildi.

DAHA ÖNCE DE PETKM HİSSELERİNDE İŞLEM YAPMIŞTI

Goldman Sachs International, 9 Kasım 2026 tarihinde PETKM paylarında 16,70 TL fiyatla 1.687.420 lot alış gerçekleştirmiş ve dolaylı pay oranını yüzde 3,03'e yükseltmişti.

Ancak üç gün sonra, 12 Kasım'da 16,84 TL fiyatla 3.592.875 lot satış yapan kurumun PETKM'deki dolaylı pay oranı yüzde 2,91'e geriledi. Böylece Goldman Sachs, kısa süre önce üzerine çıktığı yüzde 3 eşiğinin yeniden altına düşmüş oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.