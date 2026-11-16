ASELSAN (ASELS), 16 Kasım'da ROKETSAN ile imzaladığı 1,28 milyar euroluk sözleşmelerin ardından 2026 yılına ilişkin yeni iş ilişkisi açıklamalarında 637,9 milyar TL'lik toplam büyüklüğe ulaştı. Yıl içerisinde listelenen 17 açıklamanın toplam tutarı, şirketin önceki yıl hasılatının yaklaşık yüzde 354'üne karşılık geldi.

ASELSAN'DAN 71,2 MİLYAR TL'LİK YENİ ANLAŞMA

ASELSAN, 16 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, ROKETSAN ile Füze Veri Bağı ve Arayıcı Başlık Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam 1.281.101.744 euro tutarında sözleşmeler imzaladığını duyurdu.

Yeni sözleşmelerin TL karşılığı ise 71.233.484.602,16 TL olarak gösterildi.

Bu tutar, şirketin önceki yıl hasılatının yaklaşık yüzde 39,48'ine denk geliyor.

ASELSAN, söz konusu iş ilişkisinin şirket cirosunu olumlu etkileyeceğini bildirdi.

YILIN EN BÜYÜK ANLAŞMASI EKİM AYINDA AÇIKLANDI

ASELSAN'ın 2026 yılına ilişkin yeni iş ilişkileri incelendiğinde en yüksek tutarlı açıklamanın 5 Ekim tarihinde yapıldığı görüldü.

Bu tarihte açıklanan 2,46 milyar euroluk anlaşmanın TL karşılığı 135,75 milyar TL olarak kaydedildi. Söz konusu tutarın önceki yıl hasılatına oranı yüzde 75,23 oldu.

İkinci sırada 10 Temmuz'da açıklanan 1,47 milyar euroluk, yaklaşık 78,79 milyar TL karşılığı bulunan anlaşma yer aldı.

16 Kasım'da duyurulan ROKETSAN sözleşmeleri ise 71,23 milyar TL karşılığıyla yılın en yüksek tutarlı üçüncü yeni iş ilişkisi açıklaması oldu.

ASELSAN'IN 2026 YILINDA AÇIKLADIĞI YENİ İŞ İLİŞKİLERİ

16 Kasım itibarıyla Aselsan'ın açıkladığı 17 sözleşmenin tutarları ve TL karşılıkları şöyle:

Tarih Anlaşma tutarı TL karşılığı 30.04.2026 125.100.000 USD 5.637.769.110,00 21.05.2026 469.974.000 USD 21.426.537.636,60 01.06.2026 845.000.000 USD 38.627.823.000,00 04.06.2026 271.454.294 USD 12.473.922.008,75 15.06.2026 114.700.000 USD 5.295.561.360,00 16.06.2026 780.000.000 EUR 41.895.594.000,00 10.07.2026 1.470.500.012,38 EUR 78.787.037.863,30 23.09.2026 1.234.210.000 EUR 69.056.394.499,00 01.10.2026 1.008.500.000 EUR 56.129.882.800,00 02.10.2026 488.500.000 EUR 27.061.092.550,00 05.10.2026 2.460.000.000 EUR 135.747.474.000,00 06.10.2026 157.900.000 USD 7.762.616.640,00 07.10.2026 195.000.000 USD 9.590.139.000,00 08.10.2026 125.000.000 USD 6.149.700.000,00 23.10.2026 442.500.000 USD 21.960.434.250,00 26.10.2026 523.000.000 EUR 29.078.643.100,00 16.11.2026 1.281.101.744 EUR 71.233.484.602,16 TOPLAM 9.245.811.756,38 EUR + 2.746.628.294 USD 637.914.106.419,81

17 AÇIKLAMANIN 8'İ EKİM AYINDA YAPILDI

ASELSAN'ın yeni iş ilişkilerinde ekim ayı öne çıktı. Analiz verilerine göre yıl içerisindeki 17 açıklamanın 8'i ekim ayında gerçekleştirildi.

Ekim ayında açıklanan yeni iş ilişkilerinin toplam TL karşılığı yaklaşık 293,48 milyar TL oldu. Bu rakam, yılın toplam açıklanan sözleşme büyüklüğünün yaklaşık yüzde 46'sını oluşturdu.

Şirketin yeni iş ilişkilerinin döviz cinsinden açıklanması da dikkat çekti. Listelenen 17 açıklamanın 8'i dolar, 9'u euro bazında gerçekleştirildi.

AÇIKLANAN SÖZLEŞMELER 4. ÇEYREK BİLANÇOSUNA NASIL YANSIYACAK?

ASELSAN'ın yıl içerisinde açıkladığı yeni iş ilişkilerinin TL karşılığı, önceki yıl hasılatının yaklaşık 3,54 katına ulaştı.

Bununla birlikte açıklanan sözleşme tutarları, şirketin aynı dönemde bu büyüklükte gelir veya net kâr elde ettiği anlamına gelmiyor.

Sözleşmelerden elde edilecek gelirler, ilgili projelerin teslimat ve muhasebeleştirme süreçlerine bağlı olarak farklı dönemlerin finansal tablolarına yansıyabilecek.

Bu nedenle sözleşme büyüklüklerinin yanı sıra projelerin tamamlanma takvimi, gelirlerin finansal tablolara yansıma dönemi ve kârlılık üzerindeki etkileri de önem taşıyor.

ASELSAN 3. ÇEYREK BİLANÇOSUNDA SATIŞ GELİRLERİNİ YÜZDE 35,1 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

ASELSAN'ın 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçları da güçlü bir performansa işaret etti. Şirket, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,6 artışla 11,23 milyar TL net kâr açıklarken, satış gelirlerini yüzde 35,1 artışla 58,06 milyar TL'ye taşıdı.

ASELS HİSSESİ YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 54,4 YÜKSELDİ

ASELSAN'ın yeni iş ilişkilerindeki büyüme, hisse performansıyla da dikkat çekti. 2025 yılını 231,70 TL seviyesinde tamamlayan ASELS hissesi, 16 Kasım saat 14.58 itibarıyla yüzde 2,97 yükselişle 355,75 TL'den işlem görüyor. Böylece hissedeki yılbaşından bu yana değer kazancı yaklaşık yüzde 54,4'e ulaştı.

Not: Veriler, 16 Kasım 2026 tarihli Forinvest Yeni İş İlişkileri Analizi ekranındaki tutarlara dayanmaktadır. TL karşılıkları açıklamaların analizde kullanılan değerleri olup güncel döviz kurlarıyla yeniden hesaplanmamıştır.

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