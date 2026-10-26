Borsa İstanbul'da işlem gören savunma sanayii şirketi ASELSAN (ASELS), 523 milyon avro tutarında yeni bir sözleşmeye imza attığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan anlaşma, yeni nesil hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesini kapsıyor. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada sözleşmenin cirosuna olumlu katkı sağlayacağını bildirdi.

ASELSAN'DAN 523 MİLYON AVROLUK YENİ SÖZLEŞME

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 26 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yeni iş ilişkisine ilişkin bildirimde bulundu.

Şirket, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam 523 milyon avro değerinde sözleşme imzalandığını açıkladı.

Anlaşmanın yeni nesil hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesine yönelik olduğu belirtildi.

ASELSAN'ın KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, Yeni Nesil Hava ve Füze Savunma Sistemi geliştirilmesine yönelik toplam tutarı 523.000.000 Avro olan sözleşme imzalanmıştır."

ASELSAN (ASELS) HİSSELERİNDE SON DURUM

ASELSAN'ın 523 milyon avroluk yeni sözleşmesini duyurduğu 26 Ekim Pazartesi günü, ASELS hisselerinde dalgalı bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul'da 23 Ekim işlem gününü 338,00 TL'den tamamlayan ASELS, gün içerisinde 333,75 TL ile 343,25 TL arasında işlem gördü.

ASELS hisseleri 26 Ekim TSİ 14.40 itibarıyla yüzde 0,15 düşüşle 337,50 TL seviyesinde bulunurken işlem hacmi 7,03 milyar TL'ye ulaştı.

ASELSAN 23 EYLÜL'DEN BU YANA YÜKSEK TUTARLI ANLAŞMALARA İMZA ATIYOR

Aselsan daha önce de savunma sanayi alanında dikkat çeken anlaşmalara imza attı. Şirketin 23 Eylül–26 Ekim 2026 tarihleri arasında KAP'a bildirdiği 9 yeni iş ilişkisi açıklamasındaki sözleşme bedelleri toplamı 5 milyar 714 milyon 210 bin euro ve 920 milyon 400 bin dolara ulaştı.

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