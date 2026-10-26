Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada, hak sahibi üyelerin rüçhan haklarını kullanabilmeleri için tanınan son tarihe dikkat çekildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 16 Ekim 2026 tarihli haftalık bülteninde onay alan işlem doğrultusunda banka, 3,5 milyar TL’lik kayıtlı sermaye tavanı sınırları içinde bulunan 2,5 milyar TL tutarındaki mevcut çıkarılmış sermayesini güçlendiriyor.

Gerçekleştirilen yüzde 40 oranındaki bedelli artışla birlikte sermaye 1 milyar TL artırılarak tavan seviye olan 3,5 milyar TL’ye çıkarılıyor.

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMINDA SON TARİH: 5 KASIM

Sermaye artırımına katılım için rüçhan hakkı kullanım dönemi 22 Ekim 2026 tarihi itibarıyla başlamıştı.

MKK’nın 26 Ekim’de yayımladığı duyuruya göre kaydileşmiş hisse senetlerine sahip üyelerin ve yatırımcıların bu haklarını en geç 5 Kasım 2026 mesai bitimine kadar Merkezi Kaydi Sistem (MKS) işlem saatleri içerisinde kullanmaları gerekiyor. Belirtilen tarihe kadar kullanılmayan rüçhan hakları süre bitiminde geçerliliğini yitirecek.

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