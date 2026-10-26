Osmanlı Menkul Değerler (OSMEN), Servet GYO (SRVGY), Meditera Tıbbi Malzemeler (MEDTR), Merit Turizm (MERIT) ve Desa Deri (DESA), ekim ayının son günlerinde yatırımcılarına kâr payı aktaracak.

Hak kullanım tarihleri 26-30 Ekim haftasına yayılırken, nakit girişleri 30 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında hesaplara yansıyacak.

HAFTANIN İLK YARISINDA ÖDEMELER BAŞLIYOR

Temettü takviminin açılışını 26 Ekim'deki hak kullanım tarihleriyle OSMEN ve SRVGY yapıyor:

Osmanlı Menkul Değerler (OSMEN): Üç taksitlik planının son aşamasında pay başına net 0,0423505 TL ödeyecek. Hak kullanım tarihi 26 Ekim, hesaplara geçiş tarihi ise 30 Ekim olarak belirlendi.

Servet GYO (SRVGY): Dört taksitli ödeme planının ikinci diliminde pay başına net 0,0769230 TL dağıtacak. Hak kullanım tarihi 26 Ekim, nakit ödeme tarihi ise 30 Ekim olacak.

27 Ekim Salı günü hak kullanımı gerçekleşecek şirketlerde ise nakit aktarımı kasım ayının ilk iş gününe sarkacak:

Meditera Tıbbi Malzemeler (MEDTR): Üç taksitli dağıtımın ikinci diliminde pay başına net 0,0964285 TL temettü verecek. Hak kullanımı 27 Ekim'de tamamlanırken, ödemeler 2 Kasım'da hesaplarda olacak.

Merit Turizm (MERIT): Tek seferde pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL kâr payı dağıtacak. Yatırımcılar hak kullanımını 27 Ekim'de gerçekleştirip ödemelerini 2 Kasım'da alacak.

HAFTANIN KAPANIŞI DESA DERİ İLE YAPILACAK

Ekim ayının son işlem gününde ise DESA temettü sürecini tamamlayacak:

Desa Deri (DESA): Üç taksitle planlanan kâr payı dağıtımının ikinci diliminde pay başına net 0,0816326 TL ödeme yapacak. Şirketin hak kullanım tarihi 30 Ekim, nakit ödeme tarihi ise 3 Kasım olarak açıklandı.

Hisse Temettü tarihi Toplam dağıtım Hisse başına net temettü OSMEN 26 Ekim 2026 17.000.000 TL 0,04 TL SRVGY 26 Ekim 2026 250.000.000 TL 0,08 TL MERIT 27 Ekim 2026 286.100.000 TL 0,85 TL MEDTR 27 Ekim 2026 11.475.000 TL 0,10 TL DESA 30 Ekim 2026 40.000.000 TL 0,08 TL

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